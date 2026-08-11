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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:14

Concorrência justa e regras iguais

Márcia Costa, presidente do Sindilojas Caxias

Márcia Costa, presidente do Sindilojas Caxias

DIEGO FRIGO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Márcia Costa

A concorrência sempre foi um dos motores do desenvolvimento, estimulando a inovação, melhorando produtos e serviços e beneficiando os consumidores. O problema não está na concorrência em si, mas nas condições em que ela acontece.

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