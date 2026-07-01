As rupturas começam nas fissuras

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Publicada em 01 de Julho de 2026 às 18:25
Daniela Russowsky Raad
Todos os anos, o calendário judaico marca o início de um período de três semanas dedicado à reflexão sobre perdas, reconstrução e responsabilidade coletiva. Esse ciclo começa no 17 de Tamuz, data que recorda o rompimento das muralhas de Jerusalém após um cerco. A cidade ainda resistiria por algumas semanas, mas aquela brecha permitiu a invasão que culminaria, em 9 de Av, com a destruição do Segundo Templo pelos romanos.