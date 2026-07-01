Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 18:25

As rupturas começam nas fissuras

Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do RS

Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do RS

IFRS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC

Daniela Russowsky Raad 

Todos os anos, o calendário judaico marca o início de um período de três semanas dedicado à reflexão sobre perdas, reconstrução e responsabilidade coletiva. Esse ciclo começa no 17 de Tamuz, data que recorda o rompimento das muralhas de Jerusalém após um cerco. A cidade ainda resistiria por algumas semanas, mas aquela brecha permitiu a invasão que culminaria, em 9 de Av, com a destruição do Segundo Templo pelos romanos.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.