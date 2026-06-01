Competitividade à base do diálogo

Eduardo Fernandez
Em um ambiente global cada vez mais exigente, competitividade deixou de ser diferencial e passou a ser condição para crescer. Nesse cenário, o Rio Grande do Sul avança ao consolidar uma agenda baseada em coordenação, previsibilidade e visão de longo prazo.
A competitividade de um Estado não se limita a indicadores econômicos. Depende da qualidade do ambiente de negócios, da segurança jurídica, da infraestrutura, da qualificação da mão de obra e, sobretudo, da capacidade de articulação entre setor público e privado. É essa convergência que transforma potencial em resultado.
O Fórum de Competitividade é uma iniciativa estratégica nesse contexto. Com apoio institucional do Centro de Liderança Pública e do Transforma RS, além do governo do Estado, é um espaço de debate e também um instrumento de alinhamento entre lideranças, capaz de transformar diagnósticos em ações concretas. Ao reunir quem decide, o Fórum reduz distâncias, antecipa soluções e contribui para destravar investimentos.
A participação ativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aproxima o poder público das demandas reais do setor produtivo, elevando a qualidade das políticas e ampliando a confiança — elemento essencial para atrair e reter investimentos.
A edição de 2026 manterá o seu caráter estratégico, percorrendo diferentes regiões, valorizando suas vocações econômicas e profissionais e aproximando o debate das realidades locais. O calendário oficial será lançado em breve, garantindo ampla participação de empresas, governos e instituições.
O Rio Grande do Sul possui ativos sólidos: economia diversificada, base industrial robusta e crescente inserção internacional. Mas o avanço sustentável depende de coordenação, diálogo e ação conjunta.
O Fórum é uma plataforma de construção de futuro. Participar dessa agenda é contribuir para um Estado mais competitivo, eficiente e preparado para crescer com consistência, consolidando o Rio Grande do Sul como referência nacional em desenvolvimento econômico.
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