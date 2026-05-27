Dia do Profissional Liberal: uma função multifacetada



Elaine Deboni



Para celebrar aqueles que prestam serviços de modo liberal, sem ter vínculo com uma empresa específica, o dia 27 de maio foi escolhido como o Dia do Profissional Liberal. Uma data destinada aos trabalhadores com formação técnica ou superior e registro em órgãos de classe, que exercem a profissão de forma liberal, ditando as regras éticas da sua profissão, tendo um vínculo CLT ou de forma autônoma.



O dia escolhido é em homenagem à aprovação do decreto de lei nº 35.575, de 27 de maio de 1954, que reconheceu a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. De acordo com o IBGE, o Brasil possui mais de 25 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria, entre liberais e autônomos – trabalhadores que exercem sua função sem obrigatoriedade de diploma.



O dia representa o reconhecimento aos milhões de brasileiros que optaram por construir uma trajetória profissional com independência, responsabilidade e dedicação. Médicos, dentistas, advogados, arquitetos, jornalistas, psicólogos e entre tantas outras profissões que movimentam a economia, gerando renda e oferecendo serviços essenciais para a sociedade.



Além de possuir o conhecimento técnico, o profissional precisa administrar o próprio negócio quando se opta pelo caminho autônomo, conquistando clientes e acompanhar as mudanças do mercado e lidar com a instabilidade que muitas vezes acompanha quem empreende sozinho. Ainda assim, necessitam estar sempre inovando, criando oportunidades e contribuindo para a comunidade.



Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, houve um crescimento no número de pessoas que optaram por este caminho profissional para conquistar uma maior autonomia. A transformação digital também ampliou possibilidades, permitindo que profissionais expandam os seus serviços para as redes e plataformas digitais, como uma ferramenta de trabalho e relacionamento com clientes.



Celebrar esta data é reconhecer a importância de quem escolheu trilhar um caminho de independência, mas também de muito comprometimento. Neste dia 27, deixo meus parabéns e minha admiração a todos os profissionais liberais, que com coragem e dedicação ajudam a construir um País mais forte, inovador e recheado de oportunidades.