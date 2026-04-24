Uma reflexão sobre a criminalidade no Brasil

Cristiano Trindade De Angelis e Gabriel Suzart



A criminalidade no Brasil configura-se como um dos problemas mais complexos e persistentes do país, exigindo uma análise que vá além da simples apresentação de dados estatísticos e alcance uma compreensão estrutural e multidimensional do fenômeno. Estudos como o artigo Crime and violence in Brazil: Systematic review of time trends, prevalence rates and risk factors, de Joseph Murray, Daniel Ricardo de Castro Cerqueira e Tulio Kahn, indicam que, entre 1980 e 2010, o país registrou cerca de 1 milhão de homicídios. Esse dado, quando analisado isoladamente, pode parecer apenas um indicador quantitativo alarmante, mas sua real significação emerge quando interpretado dentro de um conjunto de fatores estruturais interdependentes. Entre eles, destacam-se a profunda desigualdade social, a dinâmica demográfica marcada por uma grande proporção de jovens do sexo masculino em contextos de vulnerabilidade, a ampla circulação de armas de fogo e a expansão do consumo e do mercado de drogas ilícitas. Esses elementos não atuam de forma linear ou isolada, mas compõem uma rede complexa de causalidades que revelam fragilidades históricas do Estado brasileiro, tanto na formulação de políticas públicas quanto na capacidade de garantir condições mínimas de inclusão social, cidadania e segurança.