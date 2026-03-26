O Pop Center, um memorial de Porto Alegre

Elaine Deboni



Neste 254º aniversário de Porto Alegre, reflito sobre um dos espaços que já faz parte da história da Capital, o Pop Center. Um centro de referência às pessoas que impulsionaram seus comércios e hoje são donas dos seus trabalhos, com endereço fiscal e alavancando também suas respectivas vidas pessoais.



Atualmente, o local possui cerca de 500 lojas abertas de diversos segmentos. Os lojistas que trabalham lá dentro seguem regras e estão adequados às políticas. Além de todo o simbolismo que o Pop Center representa para a cidade de Porto Alegre, o centro popular de compras é uma verdadeira escola de vendas.



Durante uma conversa com um lojista, ele me falou algo que achei muito interessante. O Pop Center não é um shopping, e sim um memorial. Completados 17 anos de atuação em fevereiro deste ano, o espaço conta com 2,5 mil trabalhadores e cerca de 30 mil pessoas circulando diariamente. É um organismo vivo, dinâmico e essencial para a cidade, conectando preços acessíveis, diversidade de produtos, circulação intensa de pessoas e oportunidades reais de trabalho e renda.



Por estar localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o shopping popular possui uma facilidade logística e uma veia para o empreendedorismo. A região na qual está inserido o torna único dentro da identidade e da geografia da cidade. Outro fator que faz o espaço ser um memorial é a sua capacidade de contar histórias entre gerações. Em uma mesma loja, o avô passa o negócio para o filho, que futuramente poderá passar para o neto, representando a união que o espaço proporciona.



O Pop Center traduz a capacidade de adaptação do porto-alegrense. Em um cenário econômico desafiador, os lojistas mostram diariamente que criatividade e rapidez são diferenciais competitivos.



Mais do que um espaço de compras, o Pop Center é um retrato vivo da cidade. Ele preserva histórias, impulsiona sonhos e reflete o espírito empreendedor que marca Porto Alegre. O seu maior diferencial, sem dúvida alguma, é a segurança do local. Quem vai de carro, por exemplo, conta com um estacionamento maravilhoso, seguro e com um vão livre de mais de 6 mil m², onde o próprio cliente leva a chave.



A propósito: o Pacto Global da ONU já escolheu este local, e você? Parabéns, Porto Alegre!