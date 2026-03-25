Um novo ciclo de desenvolvimento para Porto Alegre

Sebastião Melo



Porto Alegre tem pressa e vive um momento de transformação. Mas tirar os planos do papel exige planejamento, estratégia e recursos. Depois dos enormes desafios impostos pela enchente de 2024, conseguimos recuperar não apenas os espaços públicos da cidade, mas também a confiança das pessoas. A Capital, que completa seus 254 anos, hoje está mais preparada do que antes, com foco em qualificar os serviços no presente para construir um futuro mais seguro e sustentável.



Essa mudança já está em andamento com o POA Futura. São cerca de R$ 7 bilhões em investimentos, distribuídos em mais de 300 obras e intervenções de ponta a ponta: do Lami ao Sarandi, do Sarandi ao Partenon e do Partenon às Ilhas. O programa, considerado o maior conjunto de investimentos da história de Porto Alegre, se organiza em cinco temáticas com foco na proteção contra enchentes, melhoria de infraestrutura e mobilidade, qualificação de serviços, gestão digital, desenvolvimento e inclusão social.



As ações priorizam áreas vulneráveis e enfrentam desafios históricos com seriedade, visão de longo prazo e responsabilidade compartilhada. Os investimentos reúnem recursos municipais, estaduais, federais e financiamentos nacionais e internacionais, garantindo capacidade de execução e impacto real na vida das pessoas.



A partir dele, vamos ampliar a qualificação do sistema de proteção contra cheias, a revitalização do Centro Histórico e do 4º Distrito, além de dar continuidade à renovação do transporte público. Outras frentes de trabalho estão em andamento para tirar do papel a expansão do Hospital de Pronto Socorro (HPS), uma referência para todo o Rio Grande do Sul, a construção de moradias populares para aqueles que mais precisam e o fomento à economia criativa.



O POA Futura representa um ciclo de investimentos sem precedentes, com metas claras, monitoramento contínuo e responsabilidade na execução. É o nosso município se reinventando para crescer com desenvolvimento, inclusão e segurança. Mais do que um pedaço de chão, Porto Alegre é o sentimento de cada bairro e de cada cidadão que constrói diariamente a cidade do futuro.