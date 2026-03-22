Sete décadas devolvendo visão e esperança

Daniel Giaccheri



Um dos patrimônios da saúde do Rio Grande do Sul está completando 70 anos. Inaugurado em 22 de março de 1956, o Hospital Banco de Olhos São Pietro foi criado em um ato de generosidade e da consciência da necessidade do acesso à saúde de forma universal. Lydia Moschetti, italiana que nasceu na Toscana, em 1888, e chegou ao Brasil com 19 anos, criou a instituição que ficaria marcada na história do estado e em sua extensa biografia de beneficências. Sua frase mais famosa dizia: "A vida não é para ser vivida, é para ser vencida"; e ela, com ações que impactaram tantos, contribui para muitas das vitórias nessas sete décadas. Hoje, símbolo de uma trajetória marcada pelo cuidado ao próximo, mantém essa luz acesa para devolver a visão e a esperança a muitas gerações.