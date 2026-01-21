Férias: a importância do descanso escolar

Eduardo CastroO recesso escolar costuma ser visto apenas como um intervalo entre um ano letivo e outro. Para uma escola que compreende e vive a aprendizagem como uma experiência real, contínua e significativa, esse período é parte essencial do processo educativo. A pausa não interrompe o desenvolvimento. Ao contrário, organiza, amadurece e fortalece aquilo que foi construído ao longo do ano, permitindo que aprendizagens, relações e experiências façam sentido, ao mesmo tempo em que preparam o terreno para o novo ciclo.Entre projetos, avaliações e atividades práticas, o cérebro não para. As férias chegam justamente para romper esse ritmo acelerado e oferecer o tempo necessário à consolidação do que foi vivido. Descansar não é parar de aprender; é parte fundamental de qualquer projeto que se pretenda consistente, humano e duradouro. Não há aprendizagem profunda sem pausas bem vividas.No Colégio João Paulo I (JPSul), de Porto Alegre, defendemos, como princípio pedagógico, que conhecimento, trabalho, afeto e autonomia caminham juntos — e isso também vale para o descanso. Quando o estudante se afasta temporariamente dos compromissos escolares, ele se aproxima de outras experiências igualmente formativas: o tempo com a família, as descobertas espontâneas, as brincadeiras livres, as leituras por prazer, os momentos de reflexão e inspiração. Esses dias diferentes ampliam o repertório cultural e emocional e são fundamentais para um novo ciclo de estudos, produtividade e envolvimento intelectual, que se iniciará em fevereiro.A função da escola é assegurar que os jovens vivenciem uma jornada pessoal, social e intelectualmente transformadora. Nesse contexto, o recesso escolar cumpre uma função pedagógica silenciosa, porém decisiva: ele restitui o tempo interior necessário à atenção, à escuta e ao pensamento. A pausa qualifica o retorno. É ela que permite que o estudante volte disponível para aprender.Um novo ano letivo não se sustenta apenas com materiais, calendários ou metas. Por isso, reforçamos junto às famílias: o recesso é, também, o tempo do protagonismo familiar, do cuidado compartilhado e da construção de vínculos que sustentam o trabalho pedagógico.Que estas semanas de descanso tragam leveza, novas experiências e o respiro necessário para que todos iniciem o próximo ano letivo com energia renovada, curiosidade e abertura para aprender com profundidade.