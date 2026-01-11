Parceiros Voluntários Caxias do Sul: o agir como resposta às desigualdades

Sônia Monegat TerresO envolvimento dos voluntários, a conexão com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e a amplitude das entregas realizadas por nós ao longo do ano mostram que não medimos esforços para fazer a diferença. Em meio a tantas necessidades, ausências e à realidade de uma parcela da comunidade ainda excluída de direitos básicos, seguimos confiantes e firmes em nossa missão.Muitas vezes nos perguntamos: o que podemos fazer para construir um mundo melhor? Entre Permanecer nas queixas, estagnados diante da realidade e alimentando a desesperança em relação ao futuro, preferimos agir. Escolhemos realizar pequenas ações que constroem redes, geram esperança, valorizam a vida e promovem melhorias para a sociedade. Ao longo de 2025, utilizamos a nossa capacidade para concretizar diversas entregas junto à população de Caxias do Sul:● Média de 9,7 mil horas de trabalho voluntário junto às OSCs credenciadas● 25 horas de voluntariado em ações pontuais promovidas pela entidade● 55 horas de qualificação para profissionais das instituições cadastradas● 40 horas em participações de assembleias de conselhos municipais● 40 horas em atividades promovidas por grupos de empresas voluntárias● 121 novos voluntários encaminhados para as entidades credenciadas● 115 reuniões de conscientização com novos voluntários● 26 visitas de acompanhamento a instituições credenciadas● 1 evento realizado com apoio de Lei de Incentivo à Cultura (LIC): Vovôs Radicais - EdiçãoVovôs no Rock● Doação de 14 kg de alimentos, 352 livros, 15 jogos para crianças, 7 computadores e 3notebooks a entidades credenciadas● Campanha de Natal, com arrecadação de cerca de 100 brinquedos para 9 casas-lares e 2abrigosTudo isso foi concretizado a muitas mãos. Para além da equipe executiva e da diretoria da PV, destacamos a relevância dos voluntariados, a importância dos apoiadores e a responsabilidade social assumida por mantenedores e patrocinadores. Vocês foram gigantes e sábios em suas escolhas!Finalizamos 2025 com satisfação e disposição para escrever uma nova história.Seguimos juntos, rumo a um futuro mais humano, justo e digno, sempre com foco no bem comum.