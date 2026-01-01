Construindo bases para a mineração no RS

Paulo SerpaApesar de possuir grande tradição minerária, o Estado do Rio Grande do Sul enfrentou nas últimas décadas fortes resistências à atividade de exploração de minérios. Resistências essas que travaram muitos dos projetos que tentaram se desenvolver por aqui, enquanto o êxodo populacional, crescente por falta de oportunidades e de indústrias atuantes, degrada a economia do sul do Estado há décadas.Como representante do setor mineral no Rio Grande do Sul, a Lavras do Sul Mineração (LDSM) está desenvolvendo seu projeto de extração de ouro com uma visão bastante clara: a mineração responsável gera emprego, renda, capacitação profissional, desenvolvimento econômico e social e atua na proteção e na regeneração ambiental. Um estímulo à economia que não se restringe ao município onde a mineradora está instalada, mas é compartilhado com toda uma região, incluindo comunidades vizinhas.Podemos dizer que avançamos muito. Em termos de atuação regional, fortalecemos os laços com diversas lideranças gaúchas por meio do trabalho junto à Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha do Rio Grande do Sul (FDCRS).Contando com representantes da agricultura, pecuária, mineração, comércio e serviços, a FDCRS lançou um manifesto, que registra compromissos de instituições públicas e privadas com o desenvolvimento regional, e recebendo apoio de autoridades da região, além de entidades municipais e estaduais.Além disso, a LDSM ampliou suas ações socioeconômicas e ambientais. O Projeto Viver está criando um inventário da flora do território municipal. A Rota do Ouro, iniciativa de valorização da história, patrimônio e identidade cultural, ganhou uma nova estação do conhecimento. Juntos, os projetos somarammais de 750 visitantes.Para que tudo isso seja possível, a LDSM já investiu mais de R$ 250 milhões no projeto Lavras do Sul. Nossa expectativa é iniciar a construção da futura mina em 2028, com previsão de operação para o ano seguinte, produzindo 100 mil onças de ouro por ano, correspondentes a cerca de 3.000 kg de produtofinal.Assim, vamos construir o futuro que queremos para a mineração no Estado, tendo a atividade como fator importante para o desenvolvimento da economia. E aproveitando os recursos que a natureza nos oferece para gerar riquezas para toda a população.