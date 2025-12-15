Gravataí cresce com menos impostos

Davi SevergniniEm um cenário nacional de incerteza econômica e pressão sobre as finanças municipais, um dos maiores desafios das administrações locais é atrair investimentos privados que gerem emprego, renda e qualidade de vida. Isso exige políticas acertadas e trabalho de longo prazo, com ambiente favorável aos empreendedores, estabilidade, menos burocracia, infraestrutura e logística de ponta. Gravataí reúne esses pilares, o que ajuda a explicar os resultados obtidos pelo município nos últimos anos.A atração de novos negócios tem permitido ampliar serviços e investir em educação, saúde e segurança. Desafios não faltam, mas os exemplos de que avançamos são concretos: desde 2021, foram abertas 10.541 empresas e preenchidas 10.595 vagas com carteira assinada. Também ampliamos a malha viária, qualificamos espaços públicos e culturais, erguemos o Mercado Público – que está em fase de licitação para a escolha do operador – e reforçamos a Guarda Municipal.Fizemos isso tudo sem elevar a tributação. Pelo contrário: hoje, temos a menor carga de impostos entre as sete cidades mais populosas do Estado. No ano passado, o gravataiense pagou R$ 898,47 em impostos, cerca de 40% abaixo da média dos municípios de porte semelhante. Essa é a prova de que é possível crescer sem recorrer a aumentos artificiais de receita.A confirmação de que a General Motors produzirá o novo Sonic na planta de Gravataí reforça o clima de confiança. Após dois períodos de layoff, a decisão da multinacional americana reafirma a importância do Rio Grande do Sul na estratégia global da empresa, em um mercado pressionado pela concorrência chinesa.A GM responde por 40% da atividade econômica do município e é decisiva para seguirmos avançando. Por outro lado, Gravataí tem uma economia diversificada, com grandes empresas instaladas, como Dana, GLP, LOG, Marquespan, Prometeon e TDK. Em 2027, com a abertura do Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC), devemos atrair talentos de todo o país, tornando a cidade ainda mais competitiva.Sob a liderança do prefeito Luiz Zaffalon, com responsabilidade fiscal e visão estratégica, mostramos que desenvolvimento não depende de fórmulas ultrapassadas, mas de escolhas consistentes. Quando o poder público oferece segurança e condições para que o setor produtivo floresça, toda a cidade avança. Os resultados já visíveis apontam para um futuro ainda mais promissor, construído com seriedade e equilíbrio.Secretário da Fazenda, Planejamento e Orçamento de Gravataí