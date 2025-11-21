Consciência Negra 2025: Lanceiros Negros, o príncipe Custódio e a memória que o RS precisa assumir

Jorge Amaro de Souza Borges

O Dia da Consciência Negra de 2025 reforça a urgência de revisitar histórias que moldaram o Rio Grande do Sul, mas que por muito tempo foram silenciadas. Entre elas, duas se destacam: a dos Lanceiros Negros, traídos e massacrados no episódio de Porongos durante a Revolução Farroupilha, e a de Custódio Joaquim de Almeida, o chamado príncipe negro que viveu e prosperou em Porto Alegre no século XIX e que agora inspira o enredo da Portela para o Carnaval de 2026.

Os Lanceiros Negros representam um dos episódios mais dolorosos da nossa história. Homens negros, em grande parte escravizados, lutaram acreditando na promessa de liberdade, mas foram entregues à morte. Porongos evidencia o racismo estrutural que atravessa a formação do Estado e mostra como identidades negras foram descartadas quando já não interessavam aos projetos políticos da elite branca.



A história do príncipe Custódio, por outro lado, revela a potência da presença negra no Sul. Originário da África Ocidental, ele tornou-se liderança religiosa, referência comunitária e criador de cavalos em Porto Alegre, vivendo na Rua Lopo Gonçalves e contribuindo para a formação do Batuque no RS. Sua escolha como enredo da Portela rompe com o mito de um Rio Grande exclusivamente europeu, reafirmando que nossa identidade também é negra, diversa e plural.

Relembrar Lanceiros e Custódio não é apenas revisitar o passado: é reconhecer que o futuro do Estado depende de colocar a equidade racial no centro das políticas públicas. Educação antirracista, fortalecimento dos quilombos, proteção das religiosidades de matriz africana e inclusão real devem ser compromissos permanentes.



A Consciência Negra nos lembra que memória e justiça caminham juntas. O Rio Grande só será inteiro quando reconhecer plenamente sua trajetória — inclusive aquela que por muito tempo tentou ocultar. Como escreveu Oliveira Silveira, “encontrei minhas origens, em minha gente escura, em meus heróis altivos; encontrei-as enfim, me encontrei”. Que este espírito inspire um novo pacto civilizatório, capaz de reconciliar o povo gaúcho com todas as suas cores, vozes e pertencimentos.

Quilombola dos Teixeiras - Mostardas

Doutor em Políticas Públicas e Pós-Doutor em Desenvolvimento Rural (Ufrgs)