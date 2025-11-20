Desperdício de energia

Vicente Rauber

Notícias insistentes falam na “absurda” perda de energia elétrica, tendo sido os consumidores incentivados (continuam sendo) a produzir sua própria energia, inserindo o excedente na rede pública.

Esta situação nem tão “absurda” também ocorre em nações com ampla e crescente produção de energias eólica e solar, como Alemanha, China e regiões dos EUA.

Em extensão temos o maior sistema integrado nacional de energia elétrica (SIN), que é coordenado pelo Operador Nacional do Sistema. Isto é muito bom, assim é possível otimizar os recursos naturais (água, ventos, sol e biomassa), que dependem das condições climáticas: regiões com energia a mais suprem as demais.

O SIN funciona “online”, ou seja, toda a demanda brasileira mais as perdas no sistema devem ser atendidas simultaneamente pelos milhares de pontos de geração, desde a gigante Itaipu até as placas fotovoltaicas nos telhados de quem usa a geração distribuída (GD).

A energia solar já ocupa em torno de 25% da geração, mas ela é intensa em torno do meio-dia. À noite, quando ocorre o “pico” da demanda, a energia solar não mais produz, e os donos da GD desejam o retorno do excesso gerado, além de ocorrerem novas demandas como a recarga de carros elétricos.

Nessas condições gera-se a “Curva do Pato”, referente à demanda de energia, em que ao meio-dia, a mesma é muito baixa, enquanto no início da noite ocorre uma sobrecarga. Ao meio-dia, parte da geração precisa ser recusada, sob pena do sistema entrar em colapso.

Há solução? Sim, bancos de baterias, que armazenam o excesso durante o dia, devolvendo-o à noite; o Governo Federal já anunciou leilão para o próximo ano. Também há estudos para implantar uma tarifa variada, maior na hora do pico.

A implantação da geração distribuída deve continuar, a curva do pato precisa e será resolvida.

Em especial, a energia solar é mais adequada quando acompanhada de baterias, podendo a geração distribuída ser implantada sem o uso da rede pública. Também é muito bem-vinda em sistemas isolados, como na agricultura, em especial nos tão fundamentais levantes d’água.

Engenheiro Especialista em Planejamento Energético e Ambiental