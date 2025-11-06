Um Grêmio representativo e protagonista

Paulo S. P. Caleffi

É hora de colocar a bola no centro do campo e tratar do nosso Grêmio com respeito e transparência. Mais do que nomes, a gente precisa falar de um projeto sustentável.

Por mais de dois anos, juntamente com profissionais renomados e gremistas de quatro costados, construímos um plano que contempla todas as áreas do clube. A gente pensou o Grêmio de hoje, mas também o Grêmio do futuro, com uma gestão altamente capacitada e capaz de explorar todo o potencial de nossa marca, visando sempre o protagonismo no futebol.

Vamos repetir um grande projeto que marcou a nossa história, mas sem endividar o Grêmio. Teremos investidores, sim. Eles sempre serão bem-vindos, mas inseridos em um modelo de patrocínio que não amplie a dívida do clube que já é grande e pode comprometer o futuro.

O Grêmio vive um dos períodos mais desafiadores de sua história recente. Após anos de conquistas e protagonismo, o clube enfrenta uma fase de reconstrução esportiva, administrativa e emocional. As dificuldades recentes escancararam a necessidade de repensar modelos, rever processos e reaproximar o clube de sua essência: a força do futebol e o sentimento de pertencimento do seu torcedor.

O clube, que por tanto tempo foi exemplo de garra, organização e eficiência, perdeu parte de sua identidade competitiva. Não se trata apenas de resultados esportivos, trata-se de recuperar o orgulho e o senso de propósito que sempre fizeram do Grêmio uma instituição respeitada no Brasil e no mundo.

Ao mesmo tempo, o cenário atual oferece uma oportunidade única de recomeço. Toda crise carrega em si a semente da renovação. O Grêmio tem estrutura, patrimônio e torcida suficientes para reconstruir-se rapidamente, desde que haja direção clara, planejamento sério e uma liderança que una e inspire. É a partir dessa consciência que propomos um novo ciclo: mais humano, mais profissional e mais conectado com quem realmente sustenta o clube, o seu associado e o seu torcedor.

Esse novo momento exige serenidade e coragem. Serenidade para compreender os erros do passado e não os repetir. Coragem para tomar as decisões difíceis que recolocarão o Grêmio no caminho das vitórias. Nenhuma transformação será fácil, mas toda mudança é possível quando feita com verdade, trabalho e amor pelo clube. Contigo, torcedor, vamos recolocar o nosso Tricolor no caminho das grandes conquistas.

Vamos juntos nesta caminhada, sempre pelas três cores!

Candidato à presidência do Grêmio