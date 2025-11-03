A Arena é nossa e o futuro é azul!

Odorico Roman

Sempre me surpreendeu ouvir pessoas com aspiração de dirigir o Grêmio tratarem com desdém a importância de assumir a gestão da Arena. A postura revela desconhecimento sobre o que isso representa. Primeiro, porque a situação da Arena havia se tornado um risco para o Clube. Depois, porque mostra falta de compreensão sobre o potencial econômico do equipamento.

O destino nos presenteou com o gesto apaixonado de Marcelo Marques. Resolvido o impasse contratual, abriu-se caminho para o Grêmio explorar plenamente essa fonte extraordinária de recursos. A aquisição da Arena equivale a uma grande contratação - com uma diferença essencial: em vez de drenar recursos, ela tem o poder de irrigar o Clube. Transformar esse ativo em resultados concretos exige gestão capacitada.

Estima-se que o estádio possa produzir resultado bruto de R$ 100 milhões/ano. Neste ano desembolsaremos perto de R$ 25 milhões para garantir o acesso dos sócios aos jogos. Com a aquisição, são recursos que permanecerão no caixa do Clube. O sistema de check-in a ser implantado aumentará o público e a renda dos jogos.

Além disso, camarotes, publicidade, eventos e serviços de catering podem render R$ 21 milhões/ano; a bilheteria, impulsionada por grandes jogos e pelo sistema de check-in, tem potencial para gerar R$ 35 milhões/ano; um estudo preliminar indica que a venda dos naming rights pode alcançar R$ 20 milhões/ano.

Somados são mais de R$ 100 milhões em resultado, suficientes para cobrir as despesas e ainda garantir um resultado líquido estimado entre R$ 60 milhões e R$ 75 milhões/ano. Esse é o tamanho econômico da Arena e ele pode crescer mais com uma gestão especializada e inovadora. Adicionalmente, a transformação do estádio numa smart arena (um ecossistema conectado de entretenimento, negócios e experiência digital) irá melhorar a experiência do torcedor, otimizar operações e custos, criar fontes de receita e fortalecer a relação entre clube, torcida e parceiros.

Essa é a visão de um Grêmio moderno e vencedor, preparado para grandes conquistas. A Arena será um dos pilares do futuro que queremos construir. Com isso, poderemos montar times fortes, com jogadores de nível mundial, e reviver as conquistas de 2016 e 2017, que encheram nossa torcida de alegria e de orgulho.

A Arena é Nossa!

Com ela não há limites para o horizonte do Grêmio: o futuro é azul!

Candidato à presidência do Grêmio