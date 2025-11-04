Cultura e turismo: quando a cidade se reconhece como destino

Caliandra Paniz Troian

Cidades que compreendem a cultura e o turismo como vetores estratégicos de desenvolvimento dão um passo decisivo rumo à prosperidade. A cultura é a linguagem do pertencimento e da produção simbólica; o turismo, o fluxo que faz circular sentidos, pessoas. Quando esses eixos se alinham, o território deixa de ser cenário e assume protagonismo. Por meio de seus agentes, organiza calendário, qualifica o espaço público, fideliza públicos, atrai investimento e dinamiza a cadeia criativa com governança, agregando valor econômico e social de longo prazo.

Nos últimos anos, no pós-pandemia, assistimos a uma virada: o consumo cultural passou a ser percebido enquanto experiência e, quando experiências significativas se repetem, viram hábito. A neurociência explica: aquilo que emociona fica mais forte na memória. Cada vivência positiva num lugar, como um espetáculo ao ar livre, em frente à praça central, cria laços de prazer, segurança e pertencimento. É assim que um endereço se transforma em lugar na vida das pessoas.

Eis o legado e o propósito do Grande Espetáculo de Natal, hoje reconhecido como o maior espetáculo cênico-musical gratuito e comunitário de Natal da Serra Gaúcha. Ao ocupar o Centro Histórico, em frente à Casa Magnabosco, na rua Sinimbu, em Caxias do Sul, transforma o espaço público em arena de convivência, memória e afeto. Em suas últimas edições, reuniu milhares de pessoas e trabalha metas ambiciosas de público, consolidando-se como ritual urbano que fideliza e amplia audiências a cada ano.

Mais que um ícone de place branding, o espetáculo estimula hábitos culturais e gera efeitos estruturantes: atrai visitantes, posiciona a cidade, fomenta a economia criativa e qualifica capital humano. O espetáculo ocupa e humaniza o coração da cidade, preserva laços com a memória e desperta um sentimento genuíno de pertencimento. É gratuito, acessível e democrático.

Projetos dessa natureza demonstram o poder transformador da cultura integrada ao turismo: os impactos extrapolam números, elevando autoestima coletiva, valorizando patrimônio, educando para a cidadania e posicionando Caxias do Sul como destino criativo e sustentável.

Cultivar a cultura como hábito é o caminho para projetar futuros desejáveis. Quando uma cidade se reconhece em seus rituais - e o Grande Espetáculo de Natal é um dos mais emblemáticos - encontra a força do seu destino. Cultura e turismo se unem para construir uma cidade sustentável: inovadora, acolhedora e comprometida com a vida em todas as suas formas.