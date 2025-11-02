Ernani Polo

Um ano de futuro em construção O Rio Grande do Sul tem um projeto de futuro em curso. No último dia 30 de outubro, celebramos um ano do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, uma entrega estratégica do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza para preparar o Estado para as próximas décadas. Mais do que um plano de governo, trata-se de uma política de Estado, construída com técnica, diálogo e visão de longo prazo.

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o apoio da Casa Civil e parceria do secretário Artur Lemos, o plano foi elaborado de forma participativa, envolvendo lideranças públicas, empresariais e acadêmicas. É um exemplo de construção coletiva, que reflete a convicção de que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul depende da soma de esforços e da capacidade de planejar com propósito.

Em apenas 12 meses, o plano deixou o papel e começou a transformar a realidade. Estruturado em torno de cinco habilitadores — capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais —, atendemos iniciativas que contemplam ações concretas em todas as regiões do Estado.

Foram criadas oportunidades para inclusão produtiva, fortalecimento do turismo, empoderamento de mulheres empreendedoras, inovação tecnológica e qualificação profissional. A rede de escolas em tempo integral se expandiu, o mercado de trabalho recebeu novas possibilidades e a pauta da sustentabilidade ganhou centralidade. Cada avanço demonstra que é possível crescer com responsabilidade social e ambiental, valorizando as pessoas e a vocação produtiva do nosso território.

Mais do que números ou projetos, o primeiro ano do Plano simboliza uma mudança de mentalidade: o desenvolvimento agora é planejado, integrado e pensado para o longo prazo. É fruto da cooperação entre diferentes áreas do governo e do engajamento da sociedade.

Ao comemorarmos este primeiro ano, reafirmamos o compromisso com um Rio Grande do Sul mais competitivo, justo e sustentável. O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável é o nosso norte — e também a prova de que, quando o Estado atua com estratégia, união e propósito, o futuro começa a acontecer agora.

Secretário de Desenvolvimento Econômico