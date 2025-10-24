Outubro Rosa: prevenção que salva vidas

Silvia Dahmer

Outubro chegou e, com ele, o laço rosa que se espalha por prédios, uniformes e vitrines. Mais do que um símbolo, ele representa um movimento mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), este é o segundo tipo mais comum de câncer entre as mulheres. No Brasil, são mais de 70 mil novos casos anuais, mas existe uma boa notícia: quando descoberto precocemente, as chances de cura ultrapassam 90%. Informação, atenção ao próprio corpo e acesso aos exames são, portanto, atitudes que salvam vidas.

O Outubro Rosa é, antes de tudo, um convite à reflexão. Não apenas sobre a saúde física, mas também sobre o autocuidado, o apoio emocional e a solidariedade. Ele fala de histórias reais de mulheres que enfrentam o tratamento com coragem, de famílias que se unem e de comunidades que se mobilizam para levar esperança. O maior desafio, muitas vezes, não é apenas a doença, mas o medo, o preconceito e a dificuldade de acesso ao atendimento.

Mas o câncer de mama vai além dos aspectos médicos. Ele mexe com a autoestima, com a rotina e com a identidade das mulheres. Muitas relatam medo, insegurança e tristeza diante da queda de cabelo, uma das consequências mais visíveis do tratamento quimioterápico. É nesse momento que o acolhimento e a empatia fazem toda a diferença.

Com esse olhar humano e solidário, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), por meio da Comissão de Estudos CRCRS Mulher, promove a campanha Lenço que faz a cabeça – gesto que faz a diferença, uma ação que une a sociedade em prol da autoestima e da dignidade de mulheres em tratamento oncológico.

A iniciativa arrecada lenços, turbantes e acessórios de cabeça que serão destinados às pacientes atendidas pelo Grupo Hospitalar Conceição, Associação Voluntária do Amor (AVA). As doações podem ser entregues até o dia 31 de outubro na sede do CRCRS, localizada na rua Gutemberg, 151, bairro Petrópolis, em Porto Alegre.

A campanha reforça que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. A doação de um lenço pode parecer simples, mas representa carinho, solidariedade e a lembrança de que ninguém está sozinha nessa luta. Que este mês inspire não apenas o diagnóstico precoce, mas também uma cultura de apoio e amor ao próximo.

Una-se a essa causa. Doe um lenço. Espalhe esperança. Faça a diferença.

Coordenadora da Comissão de Estudos do CRCRS Mulher