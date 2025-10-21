Márcio Port

Em um mundo marcado por desafios complexos — das mudanças climáticas à desigualdade social, passando pela recuperação econômica pós-pandemia —, o cooperativismo surge não apenas como alternativa financeira, mas como um projeto de sociedade essencial para construir um futuro coletivo e sustentável. O Dia Internacional das Cooperativas de Crédito de 2025, que celebrou no dia 16 de outubro 77 anos deste movimento global, nos convida a refletir sobre o poder transformador da cooperação.

O tema deste ano, “Cooperação para um Mundo Próspero”, reflete uma verdade que vivemos diariamente: prosperar é um ato coletivo. Não se trata apenas de números ou indicadores econômicos, mas do compromisso de cultivar comunidades fortes, justas e inclusivas. As cooperativas de crédito não são instituições distantes ou abstratas; são organizações que pertencem a seus associados, que conhecem suas necessidades, seus sonhos e as realidades locais.

No Brasil, onde o cooperativismo financeiro cresce a passos largos, esse modelo representa mais do que uma opção bancária — é uma resposta à exclusão, uma força que permanece presente mesmo onde o sistema tradicional falha. São as cooperativas que garantem crédito, orientações e apoio financeiro da porta para dentro da comunidade, mantendo o dinheiro circulando e promovendo o desenvolvimento local sustentável.

Mas é importante ir além da celebração. Precisamos entender que o verdadeiro desafio é a conscientização. Muitas pessoas desconhecem o significado e o alcance do cooperativismo. Nossa missão, portanto, é ampliar o diálogo e fortalecer o movimento, para que ele se torne ainda mais acessível e relevante para todos.

E aqui reside a força do cooperativismo: sua base humana. A participação ativa de associados, dirigentes e colaboradores — todos conectados por valores como solidariedade, transparência e responsabilidade — é o que mantém vivo esse projeto. A democracia interna das cooperativas garante que todos tenham voz e vez, promovendo inclusão social e econômica de forma genuína.

Em 2025, mais do que nunca, precisamos cultivar essa cooperação. Vivemos em um mundo hiperconectado, onde as soluções para os grandes problemas dependem do esforço coletivo e da construção de alianças sólidas. As cooperativas de crédito são protagonistas na criação dessas redes, construindo oportunidades reais de crescimento e transformação. Que essa data nos inspire a seguir juntos na missão de fazer do cooperativismo um caminho para um mundo mais próspero e solidário.

Presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste