Emprego para todas as idades

Kaká D’Ávila

O primeiro emprego é, para muitos jovens, o maior obstáculo na trajetória profissional. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas acima dos 60 anos enfrentam preconceitos e dificuldades para se recolocar no mercado, mesmo possuindo experiência e disposição para continuar contribuindo. Esses dois grupos representam uma força de trabalho valiosa, que precisa ser reconhecida e incentivada por meio de políticas públicas eficazes.

Com esse propósito, apresentei o Projeto de Lei 343/2023, que cria o selo “Empresa Amiga do Trabalhador”, uma forma de valorizar empresas que contratam jovens em busca da primeira oportunidade e pessoas idosas que desejam continuar ativas. A iniciativa, já aprovada em comissões e prestes a ser votada em plenário, propõe um incentivo simples, mas de grande impacto: reconhecer publicamente as empresas que apostam na diversidade etária e na inclusão social.

A adesão será voluntária e gerida pela FGTAS/Sine, que ficará responsável pelo cadastro e certificação das empresas participantes. Além do reconhecimento, o selo poderá ser utilizado em materiais publicitários e em programas de incentivo organizacional, agregando valor à imagem de quem faz sua parte pela sociedade.

Valorizar o trabalhador, independentemente da idade, é fortalecer a economia e o futuro do Rio Grande do Sul. O jovem que consegue o primeiro emprego ganha autonomia e perspectiva; o idoso que permanece ativo mantém sua autoestima e continua gerando renda. Ambos contribuem para um ambiente de trabalho mais justo, solidário e produtivo.

Acreditar nas pessoas é o primeiro passo para transformar a realidade. Com o selo “ Empresa Amiga do Trabalhador”, queremos construir um Estado que reconheça o esforço de quem trabalha e o compromisso de quem oferece oportunidades. Essa é a melhor política: a que une inclusão, dignidade e desenvolvimento, fortalecendo a economia e gerando esperança. Quando governo, empresas e sociedade caminham juntos, o resultado é um ambiente mais humano, produtivo e solidário — onde cada gaúcho, independentemente da idade, tem a chance de mostrar seu valor e contribuir para o crescimento do Rio Grande do Sul.