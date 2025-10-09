Transformação no Varejo: Tradição e Inovação

Leticia Gedrat

A transformação digital acelerou mudanças profundas no comportamento do consumidor e na dinâmica do mercado varejista. Hoje, inovar não é mais uma opção — é uma necessidade para manter relevância, competitividade e sustentabilidade nos negócios, especialmente entre pequenos e médios lojistas. Nesse novo contexto, criar conexões com o ecossistema de inovação deixou de ser uma tendência para se tornar uma estratégia essencial.

Com esse propósito, o Co.nectar Hub, iniciativa do Sindilojas Porto Alegre, tem promovido um ambiente de aproximação entre o varejo tradicional e novas formas de negócios, por meio de eventos, encontros e rodadas de negócios com a intenção de solucionar os problemas que os lojistas enfrentam. A proposta é clara: unir quem vive o dia a dia das lojas com quem desenvolve ferramentas que podem transformar esse cotidiano — seja na gestão, na comunicação, na experiência do cliente ou na operação logística.

O diferencial está em buscar alternativas para além dos métodos tradicionais. Os lojistas são instigados a interagir com novas possibilidades principalmente por meio da tecnologia, enquanto as startups podem se aproximar do universo varejista e ampliar suas possibilidades de validação de suas soluções com quem mais entende do problema. É um modelo que potencializa a colaboração de ambos os lados e pode trazer ganhos reais.

A cada conexão promovida pelo Co.nectar, surgem novas possibilidades de desenvolvimento de negócios. De sistemas de vendas mais eficientes a soluções para produção de conteúdo e análise de dados, os empreendedores estão descobrindo formas práticas de inovar sem perder a essência do varejo físico. São ações que melhoram processos internos, ampliam o alcance das marcas e fortalecem o relacionamento com os clientes.

Mais do que inovação tecnológica, o que se promove é uma cultura de colaboração estratégica. Um caminho onde tradição e disrupção se complementam. O varejo que deseja prosperar nos próximos anos precisa ser capaz de dialogar com a mudança — e isso significa abrir espaço para novas ideias, modelos de negócio mais ágeis e soluções criadas em conjunto.

O Co.nectar Hub é mais do que um ponto de encontro, é uma plataforma viva de transformação que une o varejo tradicional à nova economia, impulsionando conexões, ideias e negócios.

Head do Co.nectar Hub, espaço de inovação do Sindilojas Porto Alegre