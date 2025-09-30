O futuro da gestão pública é digital

André Vieira

Vivemos um momento em que a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de conveniência para se tornar condição essencial ao funcionamento da gestão pública. E o governo digital é exatamente isso, um modelo que utiliza recursos tecnológicos para oferecer mais eficiência, transparência e, sobretudo, acessibilidade aos serviços públicos. Ao digitalizar demandas, conseguimos simplificar processos, reduzir burocracias e aproximar cidadãos, empresas e governos.

As plataformas de serviços e tecnologias de gestão existem para cumprir o papel de facilitar essa transição, criando um ecossistema integrado para que municípios e órgãos públicos possam disponibilizar serviços totalmente digitais. Mas essa mudança não se resume a sistemas, ela exige uma verdadeira transformação cultural que evidencie as vantagens do meio digital, e essa é, muitas vezes, o maior desafio.

No entanto, os benefícios dessa transição são cada vez mais claros: menor nível de retrabalho, maior agilidade para tramitar processos, assinaturas eletrônicas em lotes, e a integração de informações em um só ambiente podem ser citados como os mais comuns. É um ganho de produtividade que beneficia não apenas a administração, mas também toda a sociedade.

A estratégia de governo digital abre caminho para cidades inteligentes, com serviços simples, acessíveis e centrados no cidadão. Isso reduz desigualdades regionais e sociais, amplia a inclusão digital e promove sustentabilidade, ao diminuir o uso de papel e outros recursos físicos, por exemplo. Os benefícios se espalham em diferentes níveis.

Para os gestores, há eficiência administrativa, redução de custos e decisões baseadas em dados, enquanto para os servidores, menos burocracia e maior produtividade; e, para a população, serviços rápidos, acessíveis em qualquer hora e lugar, com transparência e maior participação na gestão.

Estamos diante de uma revolução silenciosa, mas profunda. O governo digital não é apenas uma tendência, mas a chave para uma gestão pública mais ágil, inclusiva e próxima do cidadão.

Líder em Governo Digital da Govbr