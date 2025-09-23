Black Friday interativa: o segredo para envolver clientes

Rogério Domingos

No cenário atual, a Black Friday deixou de ser apenas uma corrida por descontos e se transformou em um momento estratégico para marcas que querem criar experiências relevantes para seus consumidores. Mais do que preços baixos, os clientes buscam interações que façam sentido, surpresas que chamem a atenção e ofertas alinhadas às suas necessidades.



, 39% dos brasileiros planejam gastar mais do que em 2024, um gasto médio estimado em R$ 600. Muitos já organizam suas compras: fazem listas de desejos, definem limites de gastos e reservam dinheiro específico para a data. Ainda assim, 68% alteram decisões diante de boas oportunidades, e 40% ultrapassam o orçamento planejado, mostrando que a jornada do consumidor mistura estratégia e impulso.



Esses números indicam que as empresas têm uma chance real de se destacar, mas apenas se conseguirem captar a atenção em meio à multidão de ofertas. Campanhas genéricas não despertam interesse; histórias que conectam produto e consumidor, mostrando valor real, são o que fazem a diferença.



Por que falo isso? Provavelmente você já foi interrompido por anúncios enquanto navegava em redes sociais ou sites de notícias, recebendo apenas a oferta de um produto sem contexto ou história. Esses conteúdos raramente despertam interesse real. Já campanhas que mostram como aquele item pode fazer diferença no cotidiano ou resolver problemas concretos conseguem gerar conexão, lembrança e engajamento duradouros.







Inteligência artificial e personalização





, o uso da inteligência artificial vem permitindo prever preferências, adaptar mensagens em tempo real e oferecer soluções no momento certo. A tecnologia, quando bem aplicada, deixa de ser apenas um recurso operacional para se tornar peça-chave na construção de conexões genuínas.







Experiência Omnichannel





Outro fator essencial é a experiência omnichannel. Hoje, os consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerces e aplicativos, esperando continuidade em todos esses pontos de contato. Quando encontram jornadas integradas, sem atritos e com informação consistente, a experiência se torna mais fluida e a probabilidade de retorno aumenta.