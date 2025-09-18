Farroupilha: A Guerra pela República

Vicente Rauber

A Revolução Farroupilha, iniciada em 20 de setembro de 1835, e em dez anos, gaúchos, brasileiros de várias províncias e estrangeiros enfrentaram o Império, mesmo com apenas um terço dos soldados e recursos.

Não foi só uma disputa de estancieiros contra as altas tarifas sobre o charque; havia a inspiração em movimentos antimonarquistas europeus (França, Bélgica e Polônia), refletidos no Brasil, especialmente Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em 1832, foi fundado em Porto Alegre o Partido Republicano, que impulsionou a insurreição.

A liderança da Revolução coube a Bento Gonçalves da Silva, ex-militar imperial altamente graduado.

No início, em 20 de setembro, os farroupilhas ocuparam as principais cidades da Província, incluindo Porto Alegre, mas a cidade resistiu por mais de mil dias, ganhando o título de “mui leal e valerosa” por Dom Pedro II.

A primeira grande vitória revolucionária foi na Batalha do Seival, com participação decisiva dos Lanceiros Negros e proclamou-se a República Rio-Grandense.

A seguir, Bento Gonçalves foi preso e enviado ao Rio de Janeiro e depois a Salvador, lá fugindo com a ajuda de republicanos baianos, a quem ajudou a organizar a Sabinada que criou a República Bahiense. Esta, após derrotada, seus líderes e combatentes, num total de 150, vieram lutar aqui, vindo ainda 80 da Cabanagem.

A guerra reuniu republicanos de diversas origens: cariocas, mineiros, italianos (como Garibaldi), uruguaios e até um norte-americano. A melodia do Hino Riograndense foi composta pelo maestro mineiro Joaquim Medanha, capturado pelos farroupilhas.

Os negros tiveram papel essencial no conflito, mas foram brutalmente assassinados e presos na Batalha dos Porongos, mesmo já estando desarmados.

As mulheres tiveram papel essencial, cuidando das fazendas e famílias e dando suporte aos combatentes. Anita Garibaldi é o símbolo da bravura feminina.

O Tratado de Poncho Verde (1845) garantiu conquistas aos farroupilhas; a principal delas ocorreu 44 anos após, com a Proclamação da República, tendo sido a Revolução Farroupilha a sua maior guerra civil-militar.

O gaúcho, antes visto como aventureiro e malfeitor, passou a ser reconhecido como símbolo de bravura, dignidade e altivez. Que saibamos honrar ainda mais esta conquista.

Engenheiro Especialista em Planejamento Energético e Ambiental