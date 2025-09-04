Equidade não é discurso, é estratégia: o que sua empresa está fazendo?

Equidade não é um favor concedido pelas empresas nem uma tendência passageira que pode ser incorporada de forma superficial. É um compromisso estrutural com a justiça, um pilar de transformação social e, sobretudo, uma estratégia de negócios que impacta diretamente a competitividade. Ainda assim, muitas organizações seguem tratando o tema como uma pauta acessória, limitada a discursos em eventos ou menções protocolares em relatórios de diversidade.

A distância entre a retórica e a prática continua sendo um dos maiores obstáculos. Não basta anunciar compromissos públicos ou campanhas de marketing. A equidade só se consolida quando se torna parte da cultura organizacional, refletida nas decisões cotidianas, nos processos de promoção, nos critérios de liderança e nas estruturas de apoio às carreiras femininas.

Estudos demonstram de forma consistente que a presença de mulheres em cargos de liderança não apenas amplia a representatividade, como também eleva o desempenho financeiro das companhias. Uma análise do Peterson Institute for International Economics, que examinou mais de 20 mil empresas em diferentes países, revelou que aquelas que contavam com mulheres em cargos executivos ou de diretoria apresentaram margens de lucro anuais superiores às demais. O dado evidencia o que muitas organizações ainda relutam em enxergar: a equidade não é custo, mas investimento com retorno mensurável.

O desafio real está em transformar boas intenções em práticas efetivas. Isso exige revisar modelos de gestão, repensar políticas de contratação e sucessão, estruturar programas de mentoria e garantir mecanismos de ascensão que não deixem mulheres pelo caminho. Não se trata apenas de ocupar cadeiras, mas de assegurar condições para que elas exerçam plenamente sua liderança e influência.

As empresas que compreendem esse movimento e incorporam a equidade como parte central de sua estratégia constroem diferenciais competitivos sólidos. Já aquelas que se limitam a repetir o discurso da moda correm o risco de perder relevância em um mercado cada vez mais atento a práticas consistentes.

Equidade não pode ser tratada como peça de comunicação. É um valor que precisa estar no núcleo da organização, refletindo-se na cultura, nas estruturas e nos resultados. O que cada empresa deve se perguntar é se está de fato promovendo a transformação ou apenas reproduzindo o discurso esperado.