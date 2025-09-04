Enoturismo: sabor, cultura e futuro

Roberto José Dalle Molle



Desenvolver um município é cuidar das necessidades essenciais, mas também olhar além: identificar vocações, cultivar talentos e transformá-los em oportunidades. Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil, carrega uma história viva nas ruas, nas mesas e nos vinhedos. Agora, dá mais um passo para compartilhar essa riqueza com o mundo: o enoturismo.

Mais que apreciar bons vinhos, o enoturismo é mergulhar em experiências que unem turismo, gastronomia, história e hospitalidade. É sentir o aroma das parreiras, provar a herança culinária, ouvir histórias de família e viver a cultura que molda nossa identidade. Ao mesmo tempo, é uma atividade que movimenta a economia, gera empregos, estimula a preservação do patrimônio e atrai visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior.

Com a Rota do Enoturismo Encosta do Vinho, unimos forças com 12 cidades e 22 vinícolas da Serra Gaúcha. Um mapeamento realizado pela Universidade de Caxias do Sul

(UCS), com financiamento da Consulta Popular via Corede Serra, identificou o potencial enoturístico da região e deu origem ao roteiro. Nele, o visitante encontrará vinhos premiados, produção artesanal, piqueniques, harmonizações e vivências no dia a dia das famílias descendentes de imigrantes — uma imersão que conecta passado e presente.

Nosso patrimônio arquitetônico, o maior conjunto de construções de madeira preservadas do Brasil, tombado pelo IPHAN, já faz de Antônio Prado um destino único. É esse legado que nos credencia, inclusive, a concorrer ao selo Melhores Vilas Turísticas do Mundo, concedido pela ONU Turismo. Tal reconhecimento internacional reforça o que já sabemos: somos um destino turístico consolidado, que merece ser valorizado e promovido.

Eventos como Vino in Piazza, Noite Italiana e Fenamassa celebram tradições e movimentam a cidade o ano todo. Programas como o Incentivo ao Turismo Rural e o Desenvolve Antônio Prado fortalecem empreendedores, diversificam atrações e ampliam oportunidades, gerando renda e fixando famílias no campo.

O enoturismo é, para nós, mais que uma estratégia: é um convite para que o visitante viva a essência de Antônio Prado. Com planejamento, inovação e respeito à nossa história, estamos construindo um destino contemporâneo, acolhedor e inesquecível — sem perder o que nos torna únicos.

Prefeito de Antônio Prado