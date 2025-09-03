Ao lado dos gaúchos há 130 anos

Ederson Daronco

O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado do Rio Grande do Sul, o SindsegRS, é pioneiro na categoria no Brasil e carrega uma história que se confunde com a própria evolução da proteção à vida e ao patrimônio no Estado. No mês de agosto, celebramos os 130 anos de fundação com muito orgulho e com a certeza de que seguimos firmes na missão de representar, orientar e fortalecer o mercado, contribuindo para um ambiente de negócios mais seguro e sustentável.

O surgimento do então Comitê Mixto Rio-Grandense de Companhias de Seguros, entidade que viria a se transformar décadas depois no atual sindicato, ocorreu no final do século XIX, quando seguradoras se uniram, formaram uma comissão e, junto à Intendência Municipal e à iniciativa privada, viabilizaram financeiramente a Companhia de Bombeiros de Porto Alegre. Esse modelo pioneiro de cooperação entre setor privado e poder público plantou as bases do que hoje conhecemos como um serviço essencial para a segurança da população.

Desde então, o sindicato sedimentou sua atuação, representando os interesses do mercado segurador e promovendo iniciativas que unem ética e cidadania. Criamos o primeiro Museu do Seguro do Brasil, combatemos fraudes, organizamos fóruns jurídicos, incentivamos a educação securitária e coordenamos campanhas solidárias que beneficiaram inúmeras comunidades. Estivemos presentes em momentos desafiadores, como na pandemia de Covid-19 e nas enchentes de 2024, articulando ações e recursos para apoiar a população e as instituições.

Ao longo de 13 décadas, mantivemos vivo o compromisso com a sociedade gaúcha, trabalhando para que a cultura do seguro seja reconhecida como aliada do desenvolvimento econômico e social. Hoje, representamos 16 seguradoras e seguimos empenhados em fortalecer o setor com visão de futuro, inovação e responsabilidade.

Ao celebrar esta trajetória, reafirmamos que a força do sindicato está nas pessoas, parceiros, associados e em todos que acreditam no valor do seguro. É com essa união que construiremos os próximos capítulos da nossa história, enfrentando novos desafios com a mesma coragem e coesão que marcaram nossa origem há 130 anos.

Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado do Rio Grande do Sul (SindsegRS)