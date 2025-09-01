Tarifaço e a rastreabilidade bovina

Deniz Anziliero

O agronegócio gaúcho enfrenta um choque geopolítico: o tarifaço do governo americano sobre produtos agropecuários, com efeitos diretos sobre a carne bovina brasileira. Essa medida joga luz sobre a vulnerabilidade da pecuária diante de barreiras comerciais e mostra a urgência de ações de blindagem competitiva – sendo a rastreabilidade individual a mais imediata delas.

Mais que um detalhe burocrático, a rastreabilidade bovina é um verdadeiro seguro de vida comercial. O Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB) prevê obrigatoriedade apenas em 2032, mas os prazos não dialogam com a velocidade dos choques externos.

A experiência recente das cadeias de aves e suínos é clara. Com rastreabilidade estruturada, as exportações diante da ameaça da influenza aviária foram redirecionadas, preservando mercados e valor agregado. Já a pecuária bovina, apoiada apenas na GTA - sistema por lotes, vulnerável a erros -, segue incapaz de reagir com a mesma agilidade.

No Rio Grande do Sul, a urgência é ainda maior: abate pulverizado, entrada de carne de outros estados e produção insuficiente para o consumo interno fragilizam a competitividade. A adoção da rastreabilidade individual traria ganhos em sanidade, transparência e acesso a mercados premium, transformando uma fraqueza estrutural em vantagem estratégica.

Existem desafios, como custos dos dispositivos eletrônicos, necessidade de capacitação técnica e risco de formação de mercados paralelos. Ainda assim, experiências comprovam a viabilidade. Santa Catarina rastreia, há mais de 16 anos, 4,6 milhões de animais, e o Pará prevê cobrir todo o rebanho até 2026. Ambos demonstram que o cronograma nacional pode e deve ser acelerado.

O tarifaço de Trump, portanto, não deve ser visto apenas como obstáculo, mas como oportunidade de reposicionamento competitivo, antecipando a implementação plena da rastreabilidade no RS até 2030, aproveitando o momento de visibilidade que a Expointer oferece para alinhar produtores, indústria e poder público.

Em um mundo de barreiras comerciais e sanitárias imprevisíveis, a rastreabilidade é mais que uma exigência, é acesso a mercados rigorosos, prova de conformidade ambiental e assegura confiança dos consumidores globais. O campo gaúcho deve ler os sinais e não esperar até 2032 para se movimentar. A hora de agir é agora.

Diretor da Escola do Agronegócio da Atitus Educação