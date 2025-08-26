Cuidar é proteger, governar é agir

Claudinha Jardim

Agosto é um mês de memória e compromisso. Foi em agosto que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, trazendo para o Brasil uma das maiores conquistas de proteção às mulheres. Mas, mais do que lembrar uma data, o Agosto Lilás nos chama à responsabilidade: não basta repudiar a violência, é preciso enfrentá-la com firmeza e criar condições para que nenhuma mulher se sinta sozinha.

Falo não apenas como vice-prefeita, mas também como professora, mãe e esposa. Aprendi que cuidar das pessoas exige proximidade, mas também decisão. Governar é equilibrar esses dois elementos: oferecer amparo a quem sofre e, ao mesmo tempo, construir políticas públicas que previnam, acolham e deem dignidade.

Em Guaíba, unimos gestos simbólicos a ações concretas. O banco vermelho instalado no centro da cidade não é apenas um monumento, é um alerta permanente contra o feminicídio. A parceria com instituições como a Ulbra e o apoio do Samu reforçam que proteger mulheres é dever de toda a sociedade.

E, sobretudo, demos um passo fundamental com a criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Jussara Brito. O CRAM é hoje um espaço essencial de acolhimento e enfrentamento da violência contra a mulher em Guaíba. Ali, nossas mulheres recebem atendimento psicossocial e jurídico, apoio para romper ciclos de violência e a oportunidade de reconstruir suas vidas com autonomia, inclusive por meio de cursos de capacitação que estimulam geração de renda e independência financeira. Essa entrega é um marco: transformamos o cuidado em política pública real.

O Agosto Lilás nos lembra que a violência contra a mulher pode assumir muitas formas: física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Todas elas ferem não apenas a vítima, mas também a família, a comunidade e a cidade. Por isso, nosso compromisso é agir em rede, com acolhimento psicológico, jurídico e social, e com a firmeza de um governo que não tolera agressões.

Sei que nenhuma lei ou ação isolada resolve o problema. Mas cada passo conta. A cada mulher que encontra coragem para denunciar, a cada família que apoia, a cada gesto de respeito cultivado em nossas escolas e comunidades, damos um passo em direção a uma Guaíba mais justa e segura.

Enquanto mulher e governante, reafirmo meu compromisso: cuidar das pessoas também é governar. E governar com firmeza é garantir que nossas meninas cresçam em uma cidade onde possam sonhar sem medo, viver sem violência e alcançar tudo aquilo que desejarem.

Vice-Prefeita de Guaíba