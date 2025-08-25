Expointer 2025: não há mais tempo a perder

Cezar Henrique Ferreira

Mais uma edição da Expointer inicia-se no próximo sábado e mostra a força da agropecuária gaúcha. No entanto, além das oportunidades, persistem desafios antigos que impactam o setor. Apesar de avanços, os produtores seguem enfrentando endividamento crescente, mudanças climáticas e déficit em políticas públicas assertivas.

Um exemplo é a agricultura familiar, pilar estratégico da economia gaúcha, onde 81% dos estabelecimentos rurais são familiares e merecem atenção efetiva, não somente discursos. Há falta de acesso a recursos e ausência de uma visão integrada que contemple as reais demandas. Em paralelo, a extensão rural e social, praticada pela Emater/RS-Ascar, é fundamental no suporte técnico e na orientação para o uso de métodos produtivos sustentáveis. Mas é fato que a entidade enfrenta uma crise crônica, com escassez de recursos, infraestrutura deficiente e defasagem dos quadros técnicos, o que reduz drasticamente sua capacidade de atendimento e fragiliza uma das principais ferramentas de desenvolvimento rural.

Além disso, é urgente enfrentar os efeitos severos das mudanças climáticas, que trazem consequências graves como longas estiagens, chuvas intensas e oscilações extremas de temperatura que afetam a produtividade e a segurança alimentar. A adoção de práticas conservacionistas é pauta permanente do Senge-RS: conservação do solo e água, diversificação de culturas, proteção das matas ciliares e a defesa do trabalho coordenado em bacias hidrográficas são ações que devem ser incentivadas e priorizadas.

O descaso com a infraestrutura no campo também precisa entrar na discussão. Ele limita o progresso e reduz a competitividade e a capacidade de inovação. Investimentos pesados são imprescindíveis para garantir condições que permitam ao meio rural crescer com qualidade e eficiência.

Mais do que o brilho que a Expointer traz, a necessidade urgente de soluções estruturantes e investimentos concretos para o futuro sustentável do campo precisam estar presentes e tornarem-se realidade.

Presidente do Sindicato dos Engenheiros no RS