Saúde como ativo para o futuro do RS

Thomas Herrmann

O Rio Grande do Sul desponta em setores estratégicos para o futuro do desenvolvimento. Temos um forte ecossistema de inovação, um polo de turismo consolidado e, sobretudo, um quadro humano altamente qualificado, reconhecido em todo o País. A inauguração do Hospital do Coração da Associação Hospitalar Moinhos de Vento se conecta a esses diferenciais por meio da saúde, um ativo essencial que pode ser protagonista na retomada de investimentos e no fortalecimento da economia gaúcha.

Com um investimento superior a R$ 200 milhões, a nova estrutura coloca Porto Alegre em um patamar de referência internacional em cardiologia. São mais de 6.000 m² dedicados ao cuidado de alta complexidade, com tecnologias inéditas no Sul do País, além de quatro salas de hemodinâmica, leitos de UTI, leitos de internação e equipamentos que elevam o padrão de diagnóstico e tratamento. Assim como ocorre em setores industriais e de infraestrutura, estamos falando de um ativo que gera impacto direto no bem-estar das pessoas e também na competitividade do Estado.

Não se trata apenas de um hospital. A obra mobilizou 400 fornecedores, priorizando cadeias produtivas locais, e gerou empregos e qualificação. E como uma nova planta industrial, o Hospital do Coração movimenta setores da economia, fortalece a base de conhecimento da região e amplia a capacidade de gerar inovação e pesquisa de ponta a partir do capital humano.

Outro ponto estratégico é a conexão global. O Moinhos de Vento mantém parcerias com instituições como a Mayo Clinic e Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o que significa trazer para cá protocolos e práticas de excelência que ampliam nossa capacidade de competir internacionalmente também na área da saúde.

O futuro será marcado por inteligência artificial, precisão diagnóstica e medicina personalizada. O novo Hospital do Coração antecipa essa agenda e representa uma aposta na transformação estrutural do sistema, com resultados que vão além da assistência: redução de custos, ampliação da eficiência e aumento da atratividade do Rio Grande do Sul como hub de conhecimento e inovação.

A saúde é, sem dúvida, uma das grandes forças estratégicas do Rio Grande do Sul. O Hospital do Coração é um exemplo de que, quando colocamos as pessoas no centro, também impulsionamos a economia, fortalecemos a competitividade e abrimos caminho para um futuro de mais prosperidade para o nosso Estado.