Resiliência profissional estratégica

Tanani Ledur

O profissional resiliente não apenas enfrenta os obstáculos, mas utiliza essas experiências para crescer e melhorar continuamente. Essa competência é cada vez mais valorizada no mercado, especialmente em tempos de incerteza e mudanças constantes.



Além disso, a resiliência não significa apenas suportar dificuldades, mas também crescer e se desenvolver com base em experiências adquiridas.



No contexto profissional, a resiliência é necessária para enfrentar os desafios diários e para obter um crescimento contínuo. Essa habilidade é considerada uma ferramenta para o desenvolvimento da maturidade profissional em todas as fases da carreira.



Por isso, é muito importante que haja um comprometimento no desenvolvimento dessa habilidade, que pode ser construídacom auxílio de um profissional da área comportamental. Isso porque, durante a trajetória na profissão, a resiliência será uma grande aliada para vivenciar e aprender com as situações.



Em muitas profissões, a pressão por resultados ou a necessidade de cumprir prazos é constante. Uma pessoa com um perfil resiliente vai conseguir lidar com esse tipo de pressão com controle, mantendo a qualidade do seu trabalho e sem comprometer seu bem-estar.



Com resiliência profissional é possível enxergar os obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento. Isso é fundamental para encontrar soluções criativas para situações difíceis.



Manter a estabilidade emocional, mesmo em situações de estresse, é uma característica fundamental de profissionais resilientes. Essa habilidade ajuda a prevenir o esgotamento e promove um ambiente de trabalho mais saudável, em todos os segmentos.



Embora algumas pessoas pareçam ter uma inclinação natural para a resiliência, essa habilidade pode ser desenvolvida e aprimorada com algumas estratégias específicas desenvolvidas por profissionais qualificados na área do desenvolvimento humano.



Adotar uma atitude positiva, focada em soluções, é essencial para desenvolver a resiliência profissional. De forma prática, é necessário fazer o exercício de enxergar os problemas como oportunidades de aprendizado, mantendo a confiança de que é possível superá-los.



Ter pessoas em quem confiar, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, é fundamental para atravessar momentos desafiadores. Contar com o apoio de colegas, amigos e familiares pode proporcionar o suporte emocional necessário para lidar com adversidades.



Práticas como meditação, exercícios físicos e técnicas de respiração são grandes aliadas na redução do estresse e para manter o equilíbrio emocional. Encontrar maneiras eficazes de recarregar as energias é fundamental para a resiliência.



Refletir sobre momentos de dificuldade que você superou no passado pode ajudar a fortalecer sua confiança e resiliência. Essas lições ajudam a encarar futuros desafios com mais tranquilidade.



Aceitar críticas construtivas e usar o feedback para melhorar é uma das melhores maneiras de crescer profissionalmente. Profissionais resilientes veem o feedback como uma oportunidade para desenvolvimento, e não como uma crítica pessoal.



Buscar constantemente novas informações, conhecimentos e habilidades ajuda a aumentar sua confiança e capacidade de adaptação. O aprendizado contínuo é um dos pilares da resiliência no ambiente profissional.



Mas para que o desenvolvimento aconteça, é imprescindível que o profissional tenha o desejo real de crescer e aprender, o que também implica em abandonar padrões e estar disponível para uma desconstrução em busca de novos padrões de comportamento. Tudo isso é estratégia. Tudo isso é necessário.





Psicopedagoga clínica