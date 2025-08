Brasil e EUA: o que está em jogo na relação comercial

José Velloso

A decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre as importações de produtos brasileiros, representa um embargo comercial. No setor de máquinas e equipamentos, essa taxação torna o comércio inviável.

Os EUA são o principal destino das exportações brasileiras do setor. Em 2024, o setor exportou US$ 3,54 bilhões - 26,9% do total exportado. Muitas das máquinas e componentes exportados pelo Brasil são utilizados por indústrias norte-americanas para montagem final ou produção de bens de maior valor agregado.

Neste comércio bilateral, o Brasil tem déficit. Em 2024, importamos dos EUA US$ 4,7 bilhões em máquinas e equipamentos, frente aos US$ 3,54 bilhões exportados. Um saldo negativo de US$ 1,16 bilhão para o nosso país, enquanto que na balança comercial total entre EUA e Brasil, os norte-americanos tem superavit. Isso enfraquece o argumento de desequilíbrio comercial para justificar as barreiras tarifárias.

Diante desse cenário, a ABIMAQ apoia os esforços do governo brasileiro em buscar uma solução diplomática. O melhor caminho é negociar um acordo que garanta a continuidade da relação comercial e evite prejuízos para as empresas brasileiras e indústrias norte-americanas que dependem de nossos insumos.

Há cerca de 3,9 mil empresas americanas com investimentos produtivos no Brasil com o objetivo de exportar seus bens e serviços e essas companhias serão afetadas por uma tarifa dessa magnitude.

O setor já convive com a concorrência dos produtos asiáticos. Em 2024, as importações de máquinas e equipamentos da China no Brasil cresceram 20,4%. Agora, diante da possibilidade de sermos taxados com uma tarifa superior à aplicada à China pelos EUA, corremos o risco de perder ainda mais espaço.

Por isso, acreditamos que este movimento norte-americano tem componente político e soa como uma tentativa de pressão para iniciar uma negociação sob vantagem. Se for esse o caso, o Brasil não deve recuar, deve propor um acordo que amplie o intercâmbio bilateral e traga previsibilidade para os investimentos e exportações.

Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo e com a construção de soluções sustentáveis para o comércio internacional. O Brasil tem muito a perder com um distanciamento dos EUA, e os EUA também têm muito a perder com um rompimento dessa relação histórica.

Se o objetivo é proteger interesses nacionais, que o façamos negociando, e não erguendo barreiras.

Presidente executivo da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.