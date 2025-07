Modelo de negócio como gerador de valor

Leandro Pires



Em tempos de transformação acelerada e insegurança econômica, a construção de um modelo de negócio sólido deixou de ser uma etapa inicial do empreendedorismo para se tornar um componente estratégico para empresas que buscam perenidade, crescimento e relevância no mercado. Método que define como uma organização cria, entrega e captura valor, ele integra visão estratégica, estrutura operacional e, principalmente, qual a proposta de valor para o cliente.

O sucesso de um modelo de negócio, de forma a responder às necessidades da empresa com eficiência, está na vinculação com o propósito. Toda empresa nasce por uma razão de ser, que orienta decisões, engaja pessoas e impulsiona a criação de valor de forma sustentável. É o grande direcionador do negócio e dele deve nascer a proposta de valor.

Como o modelo de negócios tem os atributos de orientar decisões e alinhar todos os elementos críticos da organização, também cabe a ele responder a perguntas fundamentais: Quem são nossos clientes? Quais problemas resolvemos? Como entregamos valor de maneira eficaz? Quais recursos, canais e parcerias são indispensáveis para isso?

Ao estruturar essas respostas, tendo no centro o cliente, a empresa passa a operar com maior previsibilidade e agilidade para identificar oportunidades de inovação, ajustar processos, reduzir

ineficiências e, principalmente, fortalecer seu posicionamento no mercado.

O valor capturado (receita) é consequência da percepção do valor entregue. Essa percepção é moldada por cada ponto de contato com o cliente, exigindo consistência e coerência ao longo de toda a jornada. Porém, um dos principais desafios na entrega de valor está na estruturação de custos. Empresas eficientes não são, necessariamente, as que gastam menos, mas as que alocam melhor seus recursos. Isso implica identificar as atividades essenciais, eliminar desperdícios, desenvolver parcerias estratégicas e utilizar tecnologia de forma inteligente.

É preciso buscar o fluxo de valor em termos de dinheiro, tempo e informação. Esse equilíbrio entre

eficácia (fazer a coisa certa) e eficiência (fazer certo) é o que torna o modelo de negócio financeiramente

viável e estrategicamente sustentável.

A revisão e aprimoramento contínuos do modelo de negócio são essenciais para a competitividade.

Alinha estratégia, operação e cultura em torno da geração de valor real.

Empresas que compreendem essa lógica crescem, lideram, inspiram e transformam.

Mestre em Economia Aplicada, engenheiro mecânico e diretor da The Green Factory