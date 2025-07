Educação transforma: o papel das empresas

Janaína Procópio

Investir em educação é investir no futuro. Em um país como o Brasil, onde os desafios sociais e educacionais são profundos, o setor privado precisa ir além do lucro e reconhecer a educação como pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável. É ela que forma cidadãos mais conscientes, produtivos e com acesso real a oportunidades.

A educação é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social e econômica. Segundo o Banco Mundial, cada ano adicional de escolaridade pode aumentar a produtividade em cerca de 10%. Um estudo da FGV, com apoio da Fundação Lemann, mostra que países com melhor desempenho educacional crescem até 2,2 pontos percentuais a mais no PIB per capita ao ano. Esses dados reforçam: apoiar a educação é também uma escolha estratégica para o futuro dos negócios.

É nesse contexto que o Instituto Eurofarma celebra, em 2025, 19 anos de atuação. Desde 2006, oferecemos educação gratuita a crianças, jovens e professores da rede pública, com foco em regiões como a Zona Sul de São Paulo, Itapevi (SP) e Montes Claros (MG).

Já impactamos diretamente mais de 170 mil pessoas, sempre com 100% de gratuidade. São cursos técnicos, oficinas, atividades culturais e programas preparatórios para vestibulares, com infraestrutura completa, materiais, uniformes e alimentação. O foco está totalmente no aprendizado.

Em 2024, 21 jovens do nosso programa de vestibular ingressaram em universidades públicas e privadas com bolsas integrais, incluindo USP e Unifesp. São conquistas individuais que mostram a força coletiva de uma educação acessível e de qualidade.

A urgência é clara. Segundo o IBGE, cerca de 7% da população acima de 15 anos ainda é analfabeta. Quase 20% dos jovens entre 15 e 29 anos estão fora da escola e do mercado de trabalho. Apoiar a educação deixou de ser relevante — tornou-se essencial.

Como signatário do Pacto Global da ONU desde 2015 e destaque no benchmarking do Instituto Ethos, o Grupo Eurofarma reforça seu compromisso com o eixo social do ESG. Educação exige visão, investimento e empatia. E é isso que move o Instituto Eurofarma: transformar vidas.

Diretora do Instituto Eurofarma