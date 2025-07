Faltam motoristas profissionais no Brasil

Francisco Cardoso

Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito houve um declínio de 20% no número de motoristas profissionais nos últimos 10 anos. Em 2013 eram 5,5 milhões, e em 2023 são 4,4 milhões. Soma-se a este preocupante dado, a constatação de que a idade média dos motoristas cresceu para 53,5 anos, configurando a tendência de envelhecimento da categoria, pois 40% deles têm mais de 60 anos. Na outra ponta desta invertida pirâmide etária, apenas 4% deles têm menos de 30 anos.

Os motoristas são profissionais emblemáticos do transporte de cargas no Brasil. São eles que operam os veículos responsáveis por 64,8 % do transporte no Brasil. As razões para o declínio do número de motoristas relacionam-se a muitos fatores. A visão romântica e aventureira do condutor que viaja pelo Brasil se desfez com o tempo. Jornada de trabalho regulamentada, caminhões tecnologicamente equipados e modelos logísticos exigentes quanto à segurança das viagens, tornaram a atividade altamente profissionalizada. Cursos de direção defensiva, qualificações específicas para conduzir cargas perigosas e exames toxicológicos consolidaram um modelo que requer qualidade efetiva para o exercício profissional.

Um fator que inibe o ingresso na profissão é o elevado custo da habilitação C, D, E, que chega a custar R$ 5 mil, conforme a unidade da federação. As empresas de transporte rodoviário vêm estimulando o ingresso de mulheres nesta carreira, pois a profissão tem um perfil masculino. Esta ruptura cultural poderá contribuir para reverter a tendência de redução de profissionais.

O SEST SENAT implantou em junho deste ano o programa Mais Motoristas. Nesta primeira etapa foram liberadas 6.350 vagas, sendo 451 para o RS. Os candidatos vinculados a empresas de transporte vão realizar a mudança de categoria, combinada com uma formação na Escola de Motoristas, de forma gratuita. O programa reafirma o compromisso com a qualificação do setor de transporte, atuando na atração, capacitação e inserção de novos profissionais.

Na pandemia observamos que a sociedade tem elevado reconhecimento por estes(as) profissionais, pois diante do fechamento dos restaurantes nas rodovias, pessoas foram para as estradas alcançar marmitas e lanches para que os motoristas pudessem cumprir com seu indispensável trabalho de abastecimento.

Presidente da FETRANSUL