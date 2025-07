Eduardo Leite: coragem para unir o Brasil

Dimas Costa

Vivemos tempos em que o radicalismo se tornou regra, e a ponderação virou exceção. No Brasil de hoje, parece não haver espaço para o diálogo ou para a construção conjunta. Ou você é de esquerda ou é de direita. Ainda que essa seja, em parte, a realidade, a verdade é que entre um lado e outro, as pessoas querem resultados. E nesse cenário ganha relevância a figura do governador Eduardo Leite — uma voz de centro que tem se consolidado como alternativa real à polarização que muitas vezes prejudica o País.

Como líder do PSD na Assembleia Legislativa, acompanho de perto a capacidade de articulação do chefe do Executivo gaúcho. Ele dialoga com todos os espectros políticos, sabe ouvir e tem resultados concretos para mostrar. Sob sua liderança, o Rio Grande do Sul avançou em temas há décadas estagnados, como a modernização do serviço público, equilíbrio fiscal e qualificação da infraestrutura.

Teve coragem para enfrentar os problemas do Estado com seriedade e responsabilidade, sem ceder a populismos. Com essa postura, realizou reformas estruturantes, recuperou a capacidade de investimento e foi reeleito — feito inédito na história recente do RS. Essa coragem ficou ainda mais evidente nos momentos em que o Estado mais precisou. Na pandemia, liderou a tomada de decisões. Em 2024, na maior enchente da história do Estado, esteve ao lado da população, organizando respostas emergenciais e articulando soluções.

Recentemente, Eduardo deixou o PSDB, partido onde construiu sua trajetória, para ingressar no PSD — maior partido de centro do Brasil. Um espaço de equilíbrio, pragmatismo e responsabilidade, que ele representa com clareza: um político que não se deixa seduzir pelos extremos, mas que também não se esconde atrás da neutralidade, tendo posições em todos os temas mais relevantes. Ser de centro não é ser isento de opinião: é ter coragem para fazer o que dá resultado, ainda que isso não gere engajamento e curtidas nas redes sociais.

O Brasil precisa reencontrar o caminho do equilíbrio. Precisamos de um projeto que una, não que segregue. Que tenha responsabilidade fiscal, sensibilidade social e que não trate adversários como inimigos, mas que reconheça que precisamos focar nas soluções para os problemas. Eduardo Leite já provou que sabe governar. Agora, é hora de mostrar que está pronto para liderar um novo tempo de paz social e prosperidade.

Deputado estadual (PSD-RS)