Etarismo e Inclusão Digital

O envelhecimento expõe realidades e desafios para a sociedade pensar em soluções que possam apoiar a vida da pessoa idosa e contribuir para o bem viver. E a inclusão digital pode contribuir para uma vida mais longa, digna e com qualidade.

Com a inserção das inovações tecnológicas, das interfaces e dos dispositivos digitais, ocorreram modificações na forma de realizar as atividades que fazem parte do cotidiano dos idosos e que exigem dessas pessoas a sua inclusão nos aprendizados digitais.

Inúmeras são as atividades mediadas pelas tecnologias, como uso de caixas eletrônicos ou aplicativos financeiros, reuniões virtuais em atividades de trabalho, educacionais ou para o lazer. Smartphones, scanners acoplados à impressora, consultas e agendamento de serviços pela Internet, entre outros recursos que estimulam a atividade física, a promoção o monitoramento da saúde.

Usufruir da longevidade, atualmente significa desempenhar e engajar-se também em atividades mediadas por produtos e dispositivos tecnológicos. No entanto, as pessoas mais velhas ainda representam o grupo com maiores barreiras para a conectividade.

Outro fator a se considerar é a maior permanência no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que há um crescimento do mercado que utiliza plataformas online ou aplicativos móveis para a oferta de serviços, o que apresenta um desafio adicional para os idosos inseridos no mercado de trabalho.

No cenário que se apresenta, o etarismo direcionado à pessoa idosa configura- se como um obstáculo ao processo de inclusão digital.

Pensar que a idade é compatível com a aprendizagem leva à criação de estereótipos que não considera o envelhecimento em sua diversidade e individualidade, criando uma representação de velhice não realista.

O preconceito em relação aos idosos gera uma baixa percepção da auto eficácia, levando à conflitos intergeracionais e abandono das tecnologias. Dentro dessa realidade, é necessário e urgente pensar em políticas públicas que impulsionem a inclusão digital para os idosos, que em breve serão a grande maioria da população.

Psicopedagoga Clínica