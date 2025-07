Novos mercados para um futuro mais forte

Ernani Polo e Rafael Prikladnicki

O Rio Grande do Sul tem vocação empreendedora. É um Estado que, mesmo diante das adversidades, surpreende pela capacidade de superação. Uma evidência disso está no recorde de abertura de empresas no primeiro semestre de 2025. Mais de 155 mil novos empreendimentos surgiram neste período, o maior desempenho desde 2003. Estamos nos tornando um ecossistema estratégico de negócios

Com esse foco, o governo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, e a Invest RS lançam o Empreender RS: conjunto de ações destinadas ao estímulo do empreendedorismo, à atração de investimentos, à prospecção de mercados e ao fortalecimento da posição do RS como um polo nacional. Uma das medidas é o decreto da prorrogação do Fundopem Recupera RS, programa estadual que foi adaptado para dar incentivar indústrias atingidas pelas enchentes.

O Empreender RS materializa um conjunto de entregas previstas no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado no ano passado com o objetivo de acelerar o crescimento do Estado, elevar a competitividade da economia gaúcha e promover novos negócios a partir de oportunidades nacionais e internacionais.

Um dos projetos deste lançamento é o painel RS em Dados, uma ferramenta inédita, na qual a Invest RS reuniu mais de 5 gigabytes de dados, com ampla capacidade de consulta e cruzamento de informações geolocalizadas. O RS em Dados será um ponto de apoio para identificar potencial dos municípios, para os quais também estamos lançando o Desenvolve Municípios, que capacita nossas cidades para projetarem o desenvolvimento.

O Empreender RS também tem um olhar para a exportação. O RS Global, em parceria com a AVDB/RS, prepara as empresas gaúchas para cresceram no mercado internacional. Já o Promove RS é um calendário anual de feiras, eventos e missões, que unifica a programação de presença das empresas do Rio Grande do Sul em novos mercados dentro e fora do Brasil.

No contexto do Empreender RS, estamos firmando uma parceria com a Fiergs, o Conexão Indústria RS, um programa de adensamento de cadeias produtivas com o qual pretendemos ampliar a geração de riquezas a parte da nossa matriz econômica, potencializando o resultado de investimentos e projetos de expansão no nosso território

As ações do Empreender RS se somam a diversas políticas do atual governo que consolidam o Rio Grande do Sul como um destino seguro e promissor. Porque o futuro é investir aqui!

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Presidente da Invest RS