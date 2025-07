20 anos de uma engrenagem vital nas Américas

Fernando Limberger

Há mais de 30 anos, o Brasil segue como líder mundial na exportação de tabaco. Mais do que a qualidade do produto em si, chama atenção a responsabilidade das nossas relações e, acima de tudo, nas pessoas que fazem parte dessa cadeia, que são os verdadeiros protagonistas.

Parte importante na consolidação do Brasil e do Rio Grande do Sul enquanto protagonistas no segmento do tabaco, a operação brasileira da Alliance One acaba de completar duas décadas de existência, estando presente em mais de 350 municípios e sendo responsável por pouco mais de 10% das exportações do produto no País.

Em 2024, diante de um cenário climático desafiador, vimos mais uma vez a resiliência do nosso setor: o tabaco foi o segundo produto que mais cresceu em exportações pelo Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas da soja em grão, conforme levantamento divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do governo do estado. Ele também ficou na segunda colocação entre os produtos mais exportados, atingindo o valor de US$ 2,5 bilhões.

Também é preciso falar da sustentabilidade. O Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT), que une assistência técnica, rastreabilidade e responsabilidade social, é um diferencial brasileiro que precisa ser continuamente fortalecido. Porque olhar para o futuro exige mais do que planos: exige ação, ética e consistência.

Hoje, 90% do tabaco produzido aqui tem destino internacional. Chegamos à Bélgica, China, EUA, Egito, Indonésia, entre outros países, com um produto que é reconhecido por sua qualidade e confiabilidade. Cada remessa que sai do Sul do Brasil leva consigo o cuidado de milhares de pessoas, e é isso que eu busco celebrar neste artigo: mais do que números, a força humana que sustenta nossa trajetória. Porque, no fim das contas, tudo que realmente importa trata-se de pessoas.

O futuro será exigente, com a tecnologia abrindo novos caminhos. Vamos seguir investindo em ciência e inovação, reforçando laços com os produtores e ampliando nossa atuação nos mercados nacional e internacional. Da mesma forma, seguimos a nossa forte presença em comunidades. Projetos sociais, ações consistentes e compromisso com o desenvolvimento continuarão sendo parte da nossa identidade. Desde 2005, permanecemos juntos, com propósito, excelência e gratidão.

Diretor Regional das Américas da Alliance One