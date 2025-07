Cooperativismo: a força que transforma

Marcelo Hartmann

Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é uma força social potente, capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico com responsabilidade, inclusão e sustentabilidade. No Brasil, esse sistema une mais de 23 milhões de cooperados, movimentando pilares como saúde, crédito, agropecuária e educação

Diferente das empresas tradicionais, as cooperativas nascem da união de pessoas em torno de um propósito comum: gerar benefícios através da colaboração genuína. Elas são guiadas por princípios como gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia e um profundo interesse pela comunidade. São valores que ganham uma relevância ainda maior em um mundo que busca, incessantemente, o equilíbrio entre lucro e impacto social.

A importância se reflete em dados significativos. Segundo o Sistema Ocergs (2023), o Brasil conta com 4.693 cooperativas, sendo 720 dedicadas à área da saúde. Nesse cenário, o Sistema Unimed se destaca como o maior sistema cooperativista de saúde do mundo, com 19,9 milhões de beneficiários, 117 mil médicos cooperados e presença em mais de 90% do território nacional.

No Rio Grande do Sul, a importância do cooperativismo nunca foi tão evidente. Protagonistas históricos do desenvolvimento econômico do estado, agora estamos integralmente focados em sua reconstrução. Em tempos de incerteza, como a pandemia e as recentes enchentes, o cooperativismo tem demonstrado sua resiliência e notável capacidade de resposta. Cooperativas agiram com agilidade ímpar para apoiar suas comunidades, reforçando a vitalidade do sistema e o poder da intercooperação.

Neste mês, celebramos o cooperativismo globalmente. Celebrar é reconhecer que existem caminhos eficazes para fomentar o desenvolvimento, caminhos que unem eficiência econômica e impacto social. São rotas que fortalecem a confiança, o trabalho em rede e o protagonismo das pessoas, e que provam, na prática, que é possível crescermos juntos. É exatamente isso que buscamos fazer, enquanto cooperativa, a cada dia. Em cada ato de cooperar, construímos uma rede de cuidado que se traduz em saúde para todos.

Por fim, é impossível não dedicar esta data especial aos nossos médicos cooperados e colaboradores, que, além de prestarem um atendimento de excelência, participam ativamente da gestão e da construção de cada passo do nosso dia a dia, vivenciando o cooperativismo em sua plenitude.

Superintendente-geral da Unimed Porto Alegre