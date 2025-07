Sustentabilidade requer participação

Liliani Cafruni

A conservação do meio ambiente é uma questão urgente e inadiável, amplamente reconhecida como essencial por todos. No entanto, para que essa preocupação se transforme em ações concretas, é fundamental que a sociedade não apenas compreenda sua relevância, mas também se envolva ativamente na busca por soluções. Entre os desafios desse cenário, destaca-se a implementação do Marco Legal do Saneamento Básico, que visa garantir serviços como abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Mais do que estabelecer leis e definir metas, é necessário avançar na infraestrutura e ampliar o acesso da população a esses serviços. Além da construção física, é indispensável conscientizar e engajar as pessoas, pois a sustentabilidade ambiental depende diretamente da adesão da sociedade e do compromisso coletivo na preservação dos recursos naturais.

Curiosamente, serviços essenciais como energia elétrica e coleta de lixo são amplamente aceitos como indispensáveis e pagos sem questionamentos. No entanto, a taxa de esgoto ainda gera resistência. Esse cenário pode estar relacionado ao fato de que o sistema de esgotamento, por estar grande parte enterrado e invisível, não recebendo a mesma atenção, crie a falsa impressão de que seu impacto na vida cotidiana é menor. Além disso, muitas regiões nunca tiveram acesso ao serviço e à cobrança, o que reforça a dificuldade de sua aceitação.

O tratamento adequado do esgoto não é apenas uma questão de infraestrutura, mas um fator crucial na preservação ambiental e na promoção da saúde pública. Quando realizado de forma correta, evita a contaminação de rios, mares e solos, protegendo tanto a natureza quanto a saúde e qualidade de vida das pessoas.

Mais do que um custo, o saneamento básico deve ser visto como um investimento no futuro. A conscientização da população sobre sua importância é essencial para que a conexão aos sistemas de tratamento de esgoto ocorra de maneira responsável e eficaz. A adesão a esses serviços não deve ser apenas uma obrigação, mas uma escolha baseada na compreensão de que essa ação é fundamental para garantir um ambiente equilibrado e sustentável.

O compromisso coletivo é a chave para essa transformação. Somente com esforços conjuntos entre governos, empresas e cidadãos será possível fortalecer o saneamento básico e fazer do cuidado com o meio ambiente uma prática diária.

Diretora de Sustentabilidade da Corsan