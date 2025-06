Junho Verde: tecnologia verde no campo - uma revolução necessária

Maquiel Vidal NardonJunho nos convida a refletir sobre o verde. Não apenas o das folhagens, mas o da sustentabilidade, que deve permear nossa relação com a Terra, especialmente no campo, berço da nossa sobrevivência. A expressão "Tecnologia Verde" pode soar futurista, mas sua essência é profundamente prática e urgente na agricultura contemporânea. Trata-se da convergência inovadora entre a produção de alimentos e a preservação dos recursos naturais, um caminho não apenas desejável, mas vital para o nosso futuro. Longe de ser um modismo, a tecnologia verde no campo é uma resposta inteligente aos desafios do século XXI: alimentar uma população crescente sob a pressão das mudanças climáticas e com recursos naturais cada vez mais escassos. Ela se manifesta na agricultura de precisão, por meio de sensores, drones e GPS que mapeiam a variabilidade do solo, permitindo a aplicação cirúrgica de insumos. Água e fertilizantes são utilizados com máxima eficiência, reduzindo custos e impactos ambientais. Também está presente no uso de bioinsumos – microrganismos promotores de crescimento e biodefensivos – que fortalecem as plantas e controlam pragas de forma natural, diminuindo a dependência de agroquímicos sintéticos. É na integração de sistemas, como lavoura-pecuária-floresta (ILPF), que otimiza o uso da terra, sequestra carbono e aumenta a resiliência do agroecossistema. Essa revolução silenciosa exige profissionais preparados. O agrônomo moderno é um gestor de ecossistemas complexos, um intérprete de dados e um catalisador de inovações. É um agente de mudança, capaz de aliar conhecimento técnico profundo a uma visão sistêmica e ética. Cabe a ele implementar e adaptar essas tecnologias verdes à realidade diversa do nosso país, garantindo que o aumento da produtividade ande de mãos dadas com a regeneração ambiental. A adoção de tecnologias verdes não é um custo, mas um investimento — em solos férteis para as próximas gerações, em água limpa, em biodiversidade preservada e, claro, em rentabilidade sustentável para o produtor. O "Junho Verde" deve ser mais que um mês de reflexão; deve ser o impulso para incorporarmos essas práticas no DNA da nossa agricultura. O campo brasileiro, celeiro do mundo, tem o potencial e a obrigação de liderar essa transição. Cabe a nós, profissionais da área, abraçar essa causa, pois o futuro da comida e do planeta depende das escolhas verdes que fazemos hoje no campo.