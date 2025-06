Conexões transformam

João Satt

Ao receber o convite de Rodrigo Sousa Costa, senti-me duplamente desafiado: primeiro, por tratar-se de um evento relevante " Encontro de Líderes da Federasul" segundo, pelo tema instigante: Conexões que transformam. Até então, eu sequer sabia de Václav Havel - muito menos sua impressionante sensibilidade, sabedoria e capacidade de mobilização. Menos ainda que ele foi o rosto, a consciência e a voz de um dos movimentos democráticos mais marcantes do planeta: a Revolução de Veludo. Antes que você busque no Google, o termo "veludo" refere-se ao caráter pacífico da revolução: sem armas, sem violência, apesar de uma profunda e acirrada batalhada. Suave, silenciosa, mas legitimada pela paz. Uma de suas frases mais icônicas resume bem seu espírito: "Verdade e amor devem prevalecer sobre a mentira e o ódio."

Mas o que gerou esse grau de mobilização coletiva? A resposta é simples: conexão. A consciência que era hora de mudar, agir, foi o motor da produção de uma rede imensa que uniu e gerou pertencimento em milhões de pessoas. As imagens emocionam: multidões cantando, segurando flores, enfrentando tanques com serenidade. União com propósito carrega uma energia imensa. Como disse Havel: "A esperança não é a convicção de que algo vai dar certo, mas a certeza de que algo faz sentido - independentemente de como vai terminar." Isso é poderoso. Esse sentimento mobilizou milhões a dizerem basta. A mentira havia chegado ao limite; só restava espaço para a verdade.

Ao compreender o que gera as conexões da vida, entendemos também a origem da energia da mudança. Essa energia está em todos nós - em mim, em você, em cada pessoa. A sociedade é um sistema vivo, uma rede cheia de "nós". E são justamente esses "nós" - as conexões - que sustentam a transformação. A maturidade está em reconhecer que nem todos reagem da mesma forma ao mesmo estímulo.

Pense em uma grande onda atingindo um grupo: o impacto não é igual para todos. A relação causa e efeito não é linear. Somos diferentes. Mas, quando atingimos um pico de consciência, cada um à sua maneira expressa a urgência da mudança em sua rede de conexões. E é isso que move transformações reais.

Conexões transformam a realidade. Através de pessoas engajadas, mobilizadas e articuladas nasce um novo sentir, pertencer, e isso basta para seguir em frente.

Assim nasceu a nova história da Eslováquia e da República Tcheca. Quando há clareza de propósito, o tempo se torna aliado. Jamais imaginei que, ao encerrar um encontro de líderes, depois de seis horas de programação intensa, surgisse o consenso de que 2026 já começou. É hora de construir uma nova esperança para quem empreende, para quem trabalha, para quem acredita. Quando o ambiente adoece, agir é urgente. Com foco. Com intensidade. Com determinação. Juntos, podemos transformar muito mais: acredite. Acordar é preciso. Conexões transformam a vida.

Estrategista e CEO do Grupo G5