Esporte como força coletiva que transforma

Vinicius Kaster

Porto Alegre tem demonstrado, com intensidade crescente, o poder do esporte como força mobilizadora, capaz de conectar setores, transformar o cotidiano e ocupar de forma positiva os espaços urbanos. Um dos maiores exemplos dessa mobilização é a Maratona Internacional de Porto Alegre, que celebrou sua 40ª edição em 2025. Reconhecida como uma das provas de rua mais rápidas e bem organizadas do Brasil, a maratona reuniu mais de 25 mil participantes, entre atletas brasileiros e competidores de 27 países, representando todos os continentes.

Durante o evento, a cidade se movimentou em diversas frentes: a ocupação hoteleira chegou a quase 100%, refletindo o impacto direto sobre o turismo e o comércio local. Mais do que uma competição esportiva, a maratona é uma grande operação intersetorial, que exige articulação entre múltiplas áreas da administração pública e planejamento integrado. A Prefeitura de Porto Alegre teve papel central na coordenação dos esforços, garantindo que as estruturas envolvidas atuassem de forma harmônica e eficiente.

A logística do evento mobilizou mais de 300 profissionais de diferentes setores, como fiscalização de trânsito, manutenção urbana, mobilidade, limpeza, segurança, esportes, comunicação, turismo e atendimento ao público. O esforço coletivo foi fundamental para assegurar a fluidez da operação, o acolhimento aos participantes e o bem-estar da população.

Milhares de pessoas ocuparam as ruas para apoiar familiares, amigos e até desconhecidos, criando uma atmosfera vibrante de celebração e pertencimento. Essa mobilização espontânea fortalece os laços comunitários, estimula hábitos saudáveis e reforça o uso democrático dos espaços públicos.

Mais do que números e resultados esportivos, o verdadeiro legado da maratona está no que ela desperta no cotidiano: o incentivo à atividade física, a vivência plena da cidade e a sensação coletiva de pertencimento. Quando o esporte atravessa secretarias, territórios e trajetórias, ele não apenas inspira — ele transforma. E essa transformação só é possível com o compromisso de uma gestão que reconhece o esporte como uma agenda estratégica de desenvolvimento urbano e social.

Secretário adjunto de Esporte e Lazer de Porto Alegre