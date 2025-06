Um dia para celebrar os arquivos

Vinícius Mitto

No dia 09 de junho, celebra-se em todo o mundo o Dia Internacional dos Arquivos, uma data proposta há quase duas décadas pelo Conselho Internacional dos Arquivos — entidade que normatiza os fazeres e congrega a categoria dos arquivistas em todas as suas vertentes de atuação. São justamente nos arquivos que se depositam os registros que ajudam a construir a memória coletiva de uma sociedade.

Os documentos de arquivo contribuem para a construção da identidade cultural dos agrupamentos sociais, permitindo a reflexão sobre seus costumes, tradições, lutas e conquistas. Valorizar os arquivos e oportunizar mais conhecimento sobre seus fazeres é elemento vital para o desenvolvimento de uma cultura de acesso à informação.

É por meio do acesso aos documentos que no contexto governamental se oportuniza de fato a transparência das contas públicas, permitindo que o cidadão examine os atos das administrações. É por meio de um pleno gerenciamento dos acervos de um arquivo, que percebe-se quais documentos devem ser preservados de forma permanente. Sejam estes, por questões jurídicas, contábeis ou mesmo por aspectos científicos, culturais ou históricos. Separando-se daqueles que são passíveis de eliminação, após a percepção que as funções que fizeram o documento ser produzido já prescreveram.

Urge a todos nós como sociedade uma maior aproximação do campo dos arquivos, tendo em vista que documentos são criados diariamente, por entes públicos ou privados, pessoas físicas ou jurídicas, não importando se em papel ou em meio digital. Em tempos onde as boas práticas em ESG e sustentabilidade são fortalecidas em empresas e instituições públicas, é a gestão documental que oportuniza uma ampla análise das informações que podem estar sendo produzidas de forma concomitante, ou mesmo perceber sobre a possibilidade de produzir documentos nato digitais em detrimento ao uso do suporte papal. Que esta data festejada nos arquivos de todos os continentes, não seja somente uma efeméride, mas que se torne ocasião para a real valorização dos labores executados nos arquivos em prol da coletividade.

Arquivista e Professor, ex-Presidente da Associação dos Arquivistas do RS