Governo Digital: o futuro já começou no RS

Gabriel Souza

Na era da transformação digital, governos que não se reinventam acabam se distanciando da população e, em tempos de grandes desafios, é urgente que o setor público se conecte com as novas tecnologias para oferecer serviços mais eficientes, ágeis e centrados nas pessoas. Foi com esse espírito que participei, em Tallinn, na Estônia, da E-Gov Conference 2025, encontro que reúne líderes e especialistas de diversos países comprometidos com a modernização do Estado.

No evento, apresentei as ferramentas tecnológicas que o governo gaúcho vem utilizando para responder com rapidez às demandas da população, especialmente nos momentos mais críticos. Após as enchentes de 2024, foi graças à integração entre diferentes plataformas e ao uso inteligente de dados que conseguimos mapear as áreas afetadas, acelerar o pagamento de auxílios e coordenar ações de assistência com maior eficiência.

Esse compromisso com a inovação se consolida agora com o lançamento da Nova Estratégia Digital do RS. Trata-se de uma política estruturante, que potencializa a transformação digital do Estado por meio da inteligência artificial (IA), análise de dados e cultura de inovação para aprimorar serviços, formulação de políticas e transformação do setor público.

A digitalização não é apenas uma questão tecnológica, mas uma mudança de mentalidade: é preciso colocar o cidadão no centro das decisões, reduzir burocracias e fazer do Estado um organismo mais inteligente e sensível às necessidades da população. Com ferramentas de IA, por exemplo, poderemos antecipar demandas em áreas essenciais, otimizando recursos e oferecendo respostas mais rápidas.

A experiência da Estônia nos mostra que a digitalização plena dos serviços públicos é possível — e necessária. Mas, mais do que importar modelos prontos, é fundamental adaptar as soluções à nossa realidade.

A agenda digital gaúcha é um passo firme nessa direção. E mais do que uma política de governo, ela precisa ser uma política de Estado: contínua, estratégica e voltada para o futuro. Governos que abraçam a inovação hoje serão os que entregarão melhores resultados amanhã. E, acima de tudo, serão os que estarão mais próximos das pessoas.

Vice-governador do Estado