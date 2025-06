Em defesa da inocência

Comandante Nádia

A pedofilia é uma das maiores feridas sociais do nosso tempo. Ela se esconde em silêncios, em omissões, em telas e, muitas vezes, dentro de lares. Sendo mãe de três meninos, meu coração se aperta diante da ideia de qualquer criança ser vítima dessa violência. Na farda brigadiana, atuei diretamente no combate à pedofilia e testemunhei as marcas profundas que esse crime deixa. Como representante do povo, carrego a responsabilidade de agir com firmeza para exigir mudanças nas leis e proteger nossas crianças.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que, só em 2022, mais de 66 mil casos de violência sexual foram registrados no Brasil. Cerca de 60% das vítimas têm até 13 anos de idade. E sabemos que esse número é apenas a ponta do iceberg — muitos casos não chegam a ser denunciados por medo, vergonha ou pela proximidade do agressor com a família.

É preciso afirmar com todas as letras: pedofilia não é doença, é crime! E como crime, deve ser tratado com todo o rigor da lei. Defendo a responsabilização severa dos abusadores. Por isso, sou favorável à castração química para estupradores, como prevê o Projeto de Lei 4455/2020, em tramitação no Congresso Nacional. A sociedade precisa dar um basta à impunidade.

Essa luta exige ações integradas. Na educação, é urgente fortalecer a prevenção, ensinando nossas crianças, de forma apropriada, a reconhecer abusos e pedir ajuda. Nas forças de segurança, é fundamental investir em tecnologias para investigação de crimes virtuais. No parlamento, nosso dever é endurecer penas, garantir prioridade na tramitação desses crimes e ampliar as políticas de acolhimento às vítimas.

A pedofilia não pode ser relativizada e nem silenciada. Criança tem que brincar, estudar, sonhar — e não sobreviver a traumas. Tolerância zero ao abuso infantil. Essa é uma luta de todos nós.

Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre