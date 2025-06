A importância da solidez de uma cooperativa

Celso Leomar Krug

A força e a solidez das cooperativas foram essenciais para seus associados superarem os fortes efeitos das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024. Passados 12 meses, os impactos ainda são lembrados, assim como também são reconhecidos os esforços para superar juntos mais esse período crítico do agronegócio. Nesse contexto, a Cotribá se destacou, cumprindo seu compromisso de estar ao lado dos seus 9,5 mil associados, como sempre fez ao longo de 114 anos de história.

A cooperativa não mediu esforços para garantir a continuidade da logística de recebimento e armazenagem, embora quatro de suas 38 unidades de recebimento de grãos tenham sido atingidas pelas enchentes.

Além disso, manteve investimentos significativos na ordem de R$ 93 milhões durante o último ano, demonstrando seu comprometimento com o crescimento contínuo e com a melhoria da infraestrutura. Ainda concluiu a primeira fase da nova fábrica de rações, com capacidade para 200 mil toneladas/ano. Paralelamente, está investindo na reforma de silos e armazéns. A presença constante em eventos também reforça seu potencial e a busca por novas oportunidades de negócios.

A organização tem um compromisso sólido com a qualificação de seus mais de 1,4 mil colaboradores, que são constantemente treinados nas academias da cooperativa. Esse investimento em capital humano é um dos pilares que sustentam a cooperação, a inovação e o sucesso da entidade.

A Cotribá é a cooperativa agropecuária mais antiga em atividade no Brasil e uma das maiores do País, com capacidade de armazenar até 13 milhões de sacos de grãos. Seu portfólio é vasto, com destaque também para o recebimento, produção e comercialização de grãos. Também atua em diversos outros segmentos, como farmácia veterinária, revenda de peças, combustíveis e estabelecimentos comerciais.

Os desafios continuam. Estamos no quarto ano seguido com adversidades na safra por problemas climáticos, cenário de alta nos juros e dificuldade de acesso a créditos. Nossa prioridade é apoiar os produtores na recuperação de solo e de suas produções por meio de consultoria.

A solidez da cooperativa tem sido fundamental para enfrentar com resiliência o contexto desafiador. Esse comprometimento com os associados e com a sustentabilidade da cadeia do agronegócio é o que garante à Cotribá a confiança de seus produtores e o seu papel protagonista na economia local e nacional.

Presidente da Cotribá